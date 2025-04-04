Артамонов: В Липецкой области проверяют сообщение о падении обломков беспилотника
4 апреля 202504:01
В Липецке и Липецком муниципальном округе эксперты проверяют информацию о падении обломков беспилотника, сообщил в Telegram глава региона Игорь Артамонов.
Они могли появиться в результате уничтожения летательного аппарата. Губернатор отметил, что в случае обнаружения обломков необходимо сообщить в экстренные службы.
Ранее стало известно, что минувшей ночью была отражена атака летевшего на Москву беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: «Черная» трансплантология на Украине связана с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком
- Артамонов: В Липецкой области проверяют сообщение о падении обломков беспилотника
- Российские знаменитости купили картины на ярмарке «Арт Россия»
- Дмитриев: Было бы закономерно облегчить санкции, если США хотят связей с Россией
- Трамп заявил, что Путин и Зеленский готовы к сделке по Украине
- Собянин: Отражена атака летевшего на Москву беспилотника
- Стубб: В Европе ищут лидера для разговора с Путиным
- Дмитриев заявил, что Россия и США за последние два дня сделали три шага вперед
- На Западе призвали прекратить помощь ВСУ и убрать Зеленского
- Трамп заявил, что новые пошлины на импорт принесут США 6-7 трлн долларов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru