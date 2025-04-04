Артамонов: В Липецкой области проверяют сообщение о падении обломков беспилотника

Они могли появиться в результате уничтожения летательного аппарата. Губернатор отметил, что в случае обнаружения обломков необходимо сообщить в экстренные службы.

Ранее стало известно, что минувшей ночью была отражена атака летевшего на Москву беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

