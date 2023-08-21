В Петербурге ищут пропавшую двухлетнюю девочку

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ведутся поиски двухлетней девочки, сообщает ТАСС.

Спасатели нашли пропавшую в тайге на Алтае девочку

Вечером 20 августа в правоохранительные органы обратилась женщина. Она сообщила, что около дома 65 на проспекте Маршала Блюхера пропала ее дочь. В день исчезновения она была одета в сиреневую кофту, фиолетовые кроссовки и джинсы, на голове была розовая панама.

При наличии информации о местонахождении ребенка необходимо обращаться по телефону 112.

Ранее на Кубани нашли живым пропавшего 17 августа мальчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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