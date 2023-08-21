В Петербурге ищут пропавшую двухлетнюю девочку
21 августа 202302:03
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ведутся поиски двухлетней девочки, сообщает ТАСС.
Вечером 20 августа в правоохранительные органы обратилась женщина. Она сообщила, что около дома 65 на проспекте Маршала Блюхера пропала ее дочь. В день исчезновения она была одета в сиреневую кофту, фиолетовые кроссовки и джинсы, на голове была розовая панама.
При наличии информации о местонахождении ребенка необходимо обращаться по телефону 112.
Ранее на Кубани нашли живым пропавшего 17 августа мальчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петербурге ищут пропавшую двухлетнюю девочку
- В московском ТЦ найдено тело младенца
- «Случилась передозировка». Захарова отреагировала на слова Зеленского
- В США обвинили Зеленского в смерти 400 тысяч украинцев
- Под Воронежем найден очаг сибирской язвы
- В Саратовской области на насосной станции погибли трое рабочих
- «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве
- Россия передаст Белоруссии еще восемь ударных вертолетов
- В Италии анонсировали отказ от российского газа к 2024 году
- Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство в НАТО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru