Спасатели нашли пропавшую в тайге на Алтае девочку

Девочку, пропавшую в таежной местности в Алтайском крае более суток назад, нашли живой, сообщает телеканал «360» со ссылкой на спасателей региона.

В Туве нашли пропавшего в лесу ребенка

12-летнего ребенка обнаружили севернее от поселка в районе реки Ускунай. Спасатели доставили девочку к поисковому лагерю. Ее жизнь вне опасности.

8 августа школьница с родственниками отправилась на машине в село Тогульского района и пропала. Там девочка ушла гулять по окрестностям и пропала. Полицейские и волонтеры начали поиски. Было заведено уголовное дело.

Ранее в Свердловской области пропала женщина с пятилетним ребенком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба управления МЧС по КЧР
ТЕГИ:Дети

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