Спасатели нашли пропавшую в тайге на Алтае девочку
Девочку, пропавшую в таежной местности в Алтайском крае более суток назад, нашли живой, сообщает телеканал «360» со ссылкой на спасателей региона.
12-летнего ребенка обнаружили севернее от поселка в районе реки Ускунай. Спасатели доставили девочку к поисковому лагерю. Ее жизнь вне опасности.
8 августа школьница с родственниками отправилась на машине в село Тогульского района и пропала. Там девочка ушла гулять по окрестностям и пропала. Полицейские и волонтеры начали поиски. Было заведено уголовное дело.
Ранее в Свердловской области пропала женщина с пятилетним ребенком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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