На Кубани нашли живым пропавшего 17 августа мальчика
20 августа 202315:20
В Краснодарском крае нашли живым 8-летнего мальчика, сообщил в своем Telegram-канале поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Ребенок пропал 17 августа. Информации о том, где он находился все это время, не приводится, пишет RT.
7 августа сообщалось об обнаружении тела 15-летней школьницы из Белгородской области. Ее нашли на территории кладбища в поселке Разумное.
20-летнюю жительницу Анапы обвинили в убийстве трехмесячного сына. Женщина пыталась свести счеты с жизнью, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru