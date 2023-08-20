На Кубани нашли живым пропавшего 17 августа мальчика

Ребенок пропал 17 августа. Информации о том, где он находился все это время, не приводится, пишет RT.

7 августа сообщалось об обнаружении тела 15-летней школьницы из Белгородской области. Ее нашли на территории кладбища в поселке Разумное.

20-летнюю жительницу Анапы обвинили в убийстве трехмесячного сына. Женщина пыталась свести счеты с жизнью, передает «Радиоточка НСН».

