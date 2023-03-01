В Петербурге арестовали подростка после потасовки в ТЦ «Галерея»
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца подростка, который участвовал в потасовке в торговом центре «Галерея», сообщает телеканал «360».
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав обвиняемому стражу по 25 апреля 2023 года. Как считает следствие, 26 февраля 17-летний подросток в составе группы множество раз ударил 15-летнего школьника. Ему предъявили обвинение по статье «Хулиганство».
Напомним, в торговом центре группа несовершеннолетних напала на сверстника. Подростков доставили в полицию. Правоохранительные органы задержали более 150 человек.
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