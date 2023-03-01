В Петербурге арестовали подростка после потасовки в ТЦ «Галерея»

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав обвиняемому стражу по 25 апреля 2023 года. Как считает следствие, 26 февраля 17-летний подросток в составе группы множество раз ударил 15-летнего школьника. Ему предъявили обвинение по статье «Хулиганство».

Напомним, в торговом центре группа несовершеннолетних напала на сверстника. Подростков доставили в полицию. Правоохранительные органы задержали более 150 человек.

