В Петербурге арестовали подростка после потасовки в ТЦ «Галерея»

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца подростка, который участвовал в потасовке в торговом центре «Галерея», сообщает телеканал «360».

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Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав обвиняемому стражу по 25 апреля 2023 года. Как считает следствие, 26 февраля 17-летний подросток в составе группы множество раз ударил 15-летнего школьника. Ему предъявили обвинение по статье «Хулиганство».

Напомним, в торговом центре группа несовершеннолетних напала на сверстника. Подростков доставили в полицию. Правоохранительные органы задержали более 150 человек.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АрестыПодросткиСанкт-Петербург
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