В Казахстане девятиклассник напал на учащихся школы с топором и ножом
Вооруженный ученик девятого класса напал на учащихся одной из школ Петропавловска в Казахстане, пострадали трое подростков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Северо-Казахстанской области.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в понедельник в средней школе № 4.
«Учащийся девятого класса нанес телесные повреждения трем учащимся указанной школы. В настоящее время все потерпевшие доставлены в детскую областную больницу, находятся в сознании», — отмечается в сообщении.
Как сообщает агентство «Казинформ», подросток был вооружен топором и ножом. Нападавший имеет психические отклонения, пишет РИА ФАН.
Девятиклассника задержала полиция, отмечает телеканал «360». Правоохранители начали досудебное расследование по статье о покушении на убийство.
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