В Казахстане девятиклассник напал на учащихся школы с топором и ножом

Вооруженный ученик девятого класса напал на учащихся одной из школ Петропавловска в Казахстане, пострадали трое подростков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Северо-Казахстанской области.

Школьница напала на сверстницу с ножом в туалете в Химках

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в понедельник в средней школе № 4.

«Учащийся девятого класса нанес телесные повреждения трем учащимся указанной школы. В настоящее время все потерпевшие доставлены в детскую областную больницу, находятся в сознании», — отмечается в сообщении.

Как сообщает агентство «Казинформ», подросток был вооружен топором и ножом. Нападавший имеет психические отклонения, пишет РИА ФАН.

Девятиклассника задержала полиция, отмечает телеканал «360». Правоохранители начали досудебное расследование по статье о покушении на убийство.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеНападениеШколаКазахстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры