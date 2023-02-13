В Казахстане девятиклассник напал на учащихся школы с топором и ножом

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в понедельник в средней школе № 4.

«Учащийся девятого класса нанес телесные повреждения трем учащимся указанной школы. В настоящее время все потерпевшие доставлены в детскую областную больницу, находятся в сознании», — отмечается в сообщении.

Как сообщает агентство «Казинформ», подросток был вооружен топором и ножом. Нападавший имеет психические отклонения, пишет РИА ФАН.

Девятиклассника задержала полиция, отмечает телеканал «360». Правоохранители начали досудебное расследование по статье о покушении на убийство.

