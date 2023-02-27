В Петербурге в торговом центре подростки напала на сверстника

Подростков доставили в полицию. Злоумышленникам от 14 до 17 лет. Известно о нескольких пострадавших. Уголовное дело расследуется по статье «хулиганство».

По предварительным данным, потасовка началась с нападения несовершеннолетнего в черной одежде с изображением паука, что может говорить о его принадлежности к субкультуре «Редан» (аниме Hunter x Hunter). Правоохранительные органы задержали более 150 человек.

Ранее шестеро подростков в масках избили человека в Москве.

