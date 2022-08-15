В Пермском крае нашли тело пропавшей девочки

О результатах поисковой операции сообщили волонтеры Национального центра помощи детям. Тело ребенка обнаружили в месте, которое неоднократно осматривали ранее добровольцы и сотрудники правоохранительных органов.

Девочка пропала, когда ушла гулять и не вернулась домой. После этого было заведено уголовное дело. За любую информацию, которая помогла бы найти ребенка, было объявлено вознаграждение.

Ранее семейная пара с ребенком пропала в Пермском крае после того, как отправилась кататься на лодке по реке Чусовой.

