В Пермском крае нашли тело пропавшей девочки

В Пермском крае найдено тело 6-летней девочки, пропавшей 12 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерину Мизулину.

Восьмилетняя девочка пропала в Севастополе

О результатах поисковой операции сообщили волонтеры Национального центра помощи детям. Тело ребенка обнаружили в месте, которое неоднократно осматривали ранее добровольцы и сотрудники правоохранительных органов.

Девочка пропала, когда ушла гулять и не вернулась домой. После этого было заведено уголовное дело. За любую информацию, которая помогла бы найти ребенка, было объявлено вознаграждение.

Ранее семейная пара с ребенком пропала в Пермском крае после того, как отправилась кататься на лодке по реке Чусовой.

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Фото: Соцсети/vlad_bahov
ТЕГИ:Ребенок
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