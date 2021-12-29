Восьмилетняя девочка пропала в Севастополе

В Севастополе пропала восьмилетняя девочка. Об этом рассказали в региональном управлении СК РФ.

Для отработки всех версий произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстановка в семье несовершеннолетней выясняется.

Состояние найденной в овраге девочки стабилизировалось

По данным источника, ранее девочка вышла из дома и направилась в школу, после чего так и не вернулась. Ее местонахождение до сих пор не известно. При этом, как сообщают очевидцы, ребенка несколько раз видели недалеко от местного торгового центра.

К поискам девочки присоединились сотрудники МВД и добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Крым».

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:МЧСРебенокКрымСевастополь
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