Восьмилетняя девочка пропала в Севастополе
В Севастополе пропала восьмилетняя девочка. Об этом рассказали в региональном управлении СК РФ.
Для отработки всех версий произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстановка в семье несовершеннолетней выясняется.
По данным источника, ранее девочка вышла из дома и направилась в школу, после чего так и не вернулась. Ее местонахождение до сих пор не известно. При этом, как сообщают очевидцы, ребенка несколько раз видели недалеко от местного торгового центра.
К поискам девочки присоединились сотрудники МВД и добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Крым».
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