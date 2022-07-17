Семья из трех человек пропала после катания на лодке под Пермью

Семейная пара с ребенком пропала в Пермском крае после того, как отправилась кататься на лодке по реке Чусовой, сообщает СК региона.

Лодка с туристами перевернулась у берегов Сахалина

По данному факту проводится проверка. По предварительным даннм, 16 июля мужчина, его супруга и малолетний ребенок, находясь на реке Чусовой в лодке, оказались в воде. После этого их местоположение не известно.

Ведутся поиски людей. Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.

Ранее МЧС Абхазии сообщило о гибели российского туриста во время купания в Новом Афоне.

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ФОТО: МЧС РФ
ТЕГИ:Пермский Край
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