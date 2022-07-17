Семья из трех человек пропала после катания на лодке под Пермью
Семейная пара с ребенком пропала в Пермском крае после того, как отправилась кататься на лодке по реке Чусовой, сообщает СК региона.
По данному факту проводится проверка. По предварительным даннм, 16 июля мужчина, его супруга и малолетний ребенок, находясь на реке Чусовой в лодке, оказались в воде. После этого их местоположение не известно.
Ведутся поиски людей. Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.
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