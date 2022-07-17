Семья из трех человек пропала после катания на лодке под Пермью

По данному факту проводится проверка. По предварительным даннм, 16 июля мужчина, его супруга и малолетний ребенок, находясь на реке Чусовой в лодке, оказались в воде. После этого их местоположение не известно.

Ведутся поиски людей. Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.

Ранее МЧС Абхазии сообщило о гибели российского туриста во время купания в Новом Афоне.

