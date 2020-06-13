В Пекине введен режим военного положения из-за COVID-19 в одном из районов

Военное положение введено в районе Фэнтай на юге Пекина. Причиной стало обнаружение COVID-19 на оптовом рынке. Об этом сообщил заместитель главы парткома района Чу Цзюньвэй на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

В районе Фэнтай снова будут закрыты возобновившие работу учебные заведения, потребуется выполнять все меры профилактики и контроля, стандартизировать процесс диагностики и лечения в медицинских учреждениях всех уровней.

На оптовом рынке «Синьфади» в районе Фэнтай обнаружили коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. С субботы он закрыт. По распоряжению руководства рынка предстоит провести тестирование на COVID-19 почти десяти тысячам работников.