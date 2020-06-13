В Пекине введен режим военного положения из-за COVID-19 в одном из районов
Военное положение введено в районе Фэнтай на юге Пекина. Причиной стало обнаружение COVID-19 на оптовом рынке. Об этом сообщил заместитель главы парткома района Чу Цзюньвэй на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.
В районе Фэнтай снова будут закрыты возобновившие работу учебные заведения, потребуется выполнять все меры профилактики и контроля, стандартизировать процесс диагностики и лечения в медицинских учреждениях всех уровней.
На оптовом рынке «Синьфади» в районе Фэнтай обнаружили коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. С субботы он закрыт. По распоряжению руководства рынка предстоит провести тестирование на COVID-19 почти десяти тысячам работников.
За последнюю неделю власти объявили о трех новых случаях коронавируса у мужчин. Один из них посещал рынок «Синьфади», двое других работают в Китайском центре исследования мясной продукции и проживают в районе Фэнтай.
Ранее инфекционист и эпидемиолог в эфире НСН разошлись в оценке возможности второй волны коронавируса в России. По мнению начальника Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгия Сапронова, «вторая волна» коронавируса, если она вообще будет, не затронет россиян. Доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что эпидемическая ситуация в мире вызывает обеспокоенность.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
520 тыс.+8 706 / сут.
Умерли
6 829+114 / сут.
Выздоровели
275 тыс.+5 271 / сут.
- Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова не приняли извинений от Михаила Ефремова
- Специалисты проанализировали признаки пика коронавируса
- В Пекине введен режим военного положения из-за COVID-19 в одном из районов
- Социолог оценил отмену сбора справок для начисления пособий россиянам
- Голикова заявила о прохождении пика коронавируса 11 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru