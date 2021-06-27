В Палестине выявили первых заболевших со штаммом коронавируса «дельта»

«Сегодня в Палестине были диагностированы два случая индийского (штамма – ред.) коронавируса "дельта". Были приняты необходимые меры и оказана необходимая помощь двум заболевшим девушкам», - отметила эль-Кела.

По словам министра, всего в Палестине выявили 82 случая заражения коронавирусом за последние сутки, один больной «дельтой» скончался.

Индийский штамм коронавируса - B.1.617 - впервые обнаружен в октябре 2020 года. Позже обнаружили его подвиды - B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3. Штамм «дельта» проявил себя уже во многих странах.

Тем временем, в России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Пока это единственный случай в стране и, скорее всего, завозной.

