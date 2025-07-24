«Полагаю, не совсем уместно заявлять, что Домодедово на грани банкротства. Ситуация вокруг Домодедово предельно проста. Оператор аэропорта еще лет десять назад запустил очень масштабный инвестиционный проект строительства сектора Т2 аэровокзального комплекса, который позволил значительно увеличить площадь и пропускную способность аэропорта. Конечно, это потребовало очень больших вложений. Часть работ, за которую отвечал частный инвестор, была практически готова к чемпионату мира по футболу 2018 года. Было введено здание, приобретена часть технологического оборудования. Подрядчики же, у которых заказывало работу государство, не выполнили обязательства ни к 2018, ни к 2020 году: в секторе Т2 должен был быть введен в эксплуатацию пункт пропуска через госграницу, построен аванперрон, также должна была быть заново построена взлетно-посадочная полоса. В 2020 году отрасль обрушилась после введения ограничения на полеты из-за пандемии в 20 раз, а затем последовали санкции, и международное авиасообщение тоже сократилось. Несколько лет оператор аэропорта был вынужден, взяв очень большие кредиты, пытаться гасить их с неработающей инфраструктурой. Блок Т2 был запущен только в 2022 году, объем перевозок уже не вырос», — сказал Пантелеев.

Собеседник НСН выразил уверенность, что новому топ-менеджеру под силу вытянуть аэропорт из долгов.

«Первостепенная задача — показать, что вопреки смене собственника и руководителя аэропорт работает безупречно и безотказно. Это касается и безопасности, и регулярности вылетов (налеты беспилотников ВСУ в расчет не берутся). Если авиакомпании понимают, что они имеют дело с надежным поставщиком услуг, это, по крайней мере, может защитить от их исхода из Домодедово. Дальше аэропорт будет пытаться привлечь стратегического инвестора. Задача будет заключаться в том, чтобы рефинансировать привлеченные средства и провести переговоры с авиакомпаниями, чтобы увеличить объем бизнеса. Если сделать это не удастся, то это уже серьезная проблема, потому что у операторов аэропорта большая часть затрат — постоянные. Придется консервировать часть помещений и увольнять часть сотрудников. Сегодня подавляющее большинство аэропортов работает с очень хорошими финансовыми показателями и высокой рентабельностью, поэтому возможности вытащить аэропорт из долгов есть: нужно либо привлекать новых клиентов, либо договариваться об увеличении числа рейсов, что очень сложно», — добавил эксперт.