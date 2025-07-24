На грани банкротства: Как вытащить Домодедово из долговой ямы
Снижение пассажиропотока в Домодедово объясняется санкциями, запрещающими полеты в Европу, и переносом рейсов в Новосибирск крупнейшим клиентом воздушной гавани, сказал НСН Олег Пантелеев.
Новому руководству столичного аэропорта Домодедово под силу решить долговые проблемы воздушной гавани — необходимо обеспечить безупречную и точную работу аэропорта, чтобы завоевать доверие авиакомпаний, рефинансировать привлеченные средства и вести переговоры с перевозчиками для расширения бизнеса. Об этом НСН заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Общий долг Домодедово составил около 70 млрд рублей (34 млрд в рублях и $450 млн), рассказал в интервью РБК Андрей Иванов, возглавивший аэропорт после его перехода в собственность государства. В 2025 году платежи по процентам составят 8 млрд рублей. «Но риска банкротства мы не допустим. Очень надеемся на своевременное привлечение стратегического инвестора или инвесторов», — подчеркнул он, добавив, что речь идет о 2025 годе, но вопрос выбора стратега относится к компетенции России как акционера.
Пантелеев назвал преувеличением мнение, что воздушная гавань находится на грани банкротства.
«Полагаю, не совсем уместно заявлять, что Домодедово на грани банкротства. Ситуация вокруг Домодедово предельно проста. Оператор аэропорта еще лет десять назад запустил очень масштабный инвестиционный проект строительства сектора Т2 аэровокзального комплекса, который позволил значительно увеличить площадь и пропускную способность аэропорта. Конечно, это потребовало очень больших вложений. Часть работ, за которую отвечал частный инвестор, была практически готова к чемпионату мира по футболу 2018 года. Было введено здание, приобретена часть технологического оборудования. Подрядчики же, у которых заказывало работу государство, не выполнили обязательства ни к 2018, ни к 2020 году: в секторе Т2 должен был быть введен в эксплуатацию пункт пропуска через госграницу, построен аванперрон, также должна была быть заново построена взлетно-посадочная полоса. В 2020 году отрасль обрушилась после введения ограничения на полеты из-за пандемии в 20 раз, а затем последовали санкции, и международное авиасообщение тоже сократилось. Несколько лет оператор аэропорта был вынужден, взяв очень большие кредиты, пытаться гасить их с неработающей инфраструктурой. Блок Т2 был запущен только в 2022 году, объем перевозок уже не вырос», — сказал Пантелеев.
Собеседник НСН выразил уверенность, что новому топ-менеджеру под силу вытянуть аэропорт из долгов.
«Первостепенная задача — показать, что вопреки смене собственника и руководителя аэропорт работает безупречно и безотказно. Это касается и безопасности, и регулярности вылетов (налеты беспилотников ВСУ в расчет не берутся). Если авиакомпании понимают, что они имеют дело с надежным поставщиком услуг, это, по крайней мере, может защитить от их исхода из Домодедово. Дальше аэропорт будет пытаться привлечь стратегического инвестора. Задача будет заключаться в том, чтобы рефинансировать привлеченные средства и провести переговоры с авиакомпаниями, чтобы увеличить объем бизнеса. Если сделать это не удастся, то это уже серьезная проблема, потому что у операторов аэропорта большая часть затрат — постоянные. Придется консервировать часть помещений и увольнять часть сотрудников. Сегодня подавляющее большинство аэропортов работает с очень хорошими финансовыми показателями и высокой рентабельностью, поэтому возможности вытащить аэропорт из долгов есть: нужно либо привлекать новых клиентов, либо договариваться об увеличении числа рейсов, что очень сложно», — добавил эксперт.
В заключение Пантелеев объяснил сокращение пассажиропотока в Домодедово (почти 20 млн человек в 2023 году, 15,5 млн — в 2024 году, ожидаемые 13 млн — в 2025 году) потерей интереса к воздушной гавани со стороны авиакомпании S7 Airlines.
«Дело в том, что у Домодедово крупнейший клиент — авиакомпания S7 Airlines. В немалой степени пассажиропоток зависит от того, сколько пассажиров она перевезет. Данная авиакомпания еще в прошлом десятилетии начала постепенно переносить акцент операций в Новосибирск. Это связано с тем, что в Новосибирске фактически отсутствует конкуренция. В 2020 году стало очевидно, что перспективы развития Московского авиаузла и вовсе сильно ограничены. Противопандемийные мероприятия в Новосибирске были гораздо менее строгими, чем в Москве, но Москва как авиатранспортный узел специализировалась на том, чтобы собрать пассажирских регионов и отвезти их в Европу. Отчасти также был транзит из Азии, например, из Китая, Москва была стыковочным узлом между Востоком и Западом. Сначала пандемийные ограничения радикально сократили международное сообщение, потом санкции закрыли полеты на Запад. Какой смысл летать в Москву, чтобы делать пересадку, если можно гораздо удобнее пересесть в Новосибирске? В итоге мы видим, что сильно подросли два хаба — Новосибирск и Красноярск. В Москве же увеличение объема авиаперевозок благодаря группе “Аэрофлот” наблюдается в Шереметьево», — подытожил он.
Ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что повышение тарифов в аэропорту Домодедово вряд ли связано с переходом активов компании государству, такое решение принимается заранее, но всегда влияет на стоимость авиабилетов.
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