«Шанинка» готовит студентов к возможному переводу в другие университеты

В Московской высшей школе социальных и экономических наук («Шанинка») составили предварительный список вузов и программ, куда могут перевестись студенты в случае отзыва аккредитации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого изданию подтвердил источник в университете.

Соответствующий перечень был подготовлен на факультете гуманитарных наук. В него вошли программы, реализуемые в ряде крупных столичных вузов, включая Институт общественных наук РАНХиГС, факультет креативных индустрий Высшей школы экономики, факультет журналистики МГУ, а также направления в РГГУ, РУДН, РГУ им. Косыгина и других учебных заведениях.