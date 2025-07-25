«Шанинка» готовит студентов к возможному переводу в другие университеты
В Московской высшей школе социальных и экономических наук («Шанинка») составили предварительный список вузов и программ, куда могут перевестись студенты в случае отзыва аккредитации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого изданию подтвердил источник в университете.
Соответствующий перечень был подготовлен на факультете гуманитарных наук. В него вошли программы, реализуемые в ряде крупных столичных вузов, включая Институт общественных наук РАНХиГС, факультет креативных индустрий Высшей школы экономики, факультет журналистики МГУ, а также направления в РГГУ, РУДН, РГУ им. Косыгина и других учебных заведениях.
Отдельно упоминаются образовательные программы в области кино и телевидения — в частности, в Московском международном университете и Universal University. Также рассматриваются программы по проектированию образовательных траекторий в Московском городском педагогическом университете.
В середине июля ректор «Шанинки» Мария Сигова провела встречу со студентами, на которой предупредила о возможном отзыве аккредитации. Перечень альтернативных вариантов содержит указания на потенциальные сложности при переводе, включая различия в учебных планах и формальных требованиях вузов, передает «Радиоточка НСН».
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