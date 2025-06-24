Авиакомпании повысят цены на билеты из-за новых тарифов «Домодедово» к осени
Авиаэксперт Роман Гусаров заявил НСН, что россиянам не стоит ожидать резкого роста цен на авиабилеты из-за повышения тарифов в «Домодедово».
Повышение тарифов в аэропорту «Домодедово» вряд ли связано с переходом активов компании государству, такое решение принимается заранее, но всегда влияет на стоимость авиабилетов, сказал в эфире НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
Аэропорт «Домодедово» с 1 июля поднимет часть тарифов на оказываемые услуги примерно на 7% для российских авиакомпаний, следует из документов на сайте авиагавани. Так, плата за обслуживание пассажиров на внутренних воздушных линиях увеличится на 6,8% с 440 рублей до 470 рублей, а тариф за обеспечение транспортной безопасности вырастет на 7,3% - с 410 рублей до 440 рублей за тонну максимальной взлетной массы. Гусаров отметил, что повышение тарифов планируется сильно заранее.
«Скорее всего, решение о поднятии тарифов было запланировано заранее. Нужно помнить, что основные тарифы в аэропортах, особенно в крупных аэропортах федерального значения, регулируются федеральной антимонопольной службой. Просто так взять и поднять тарифы аэропорт не может, только по согласованию с ФАС. Если речь идет об основных тарифах, то это было все заранее согласовано. Если же выросли цены на второстепенные услуги аэропорта, то эти тарифы аэропорт может поднимать уже самостоятельно. Однако такие решения все равно не принимаются в одночасье, контрагентов заранее об этом предупреждают. Я бы не стал связывать решение о смене собственника с изменением тарифов», - сказал собеседник НСН.
По его словам, резкого роста цен на авиабилеты в связи с повышением тарифов ожидать не стоит.
«Аэропортовая составляющая в стоимости авиабилетов достаточно значительная. По данным за прошлый год, в себестоимости авиаперевозки аэропортовые сборы составляют от 12 до 15%. Это практически вторая статья расходов авиакомпании. Однако говорить о том, что изменение тарифов прямо сейчас скажется на стоимости авиабилета, не приходится, потому что билеты на самолеты продаются заблаговременно. К примеру, тарифы поднимутся в июле, а билеты на июль уже давно проданы. На будущие продажи цены вырастут, но когда это будущее? Сейчас уже можно сказать, что основная часть билетов до конца лета выкуплена. Авиакомпании физически смогут изменить тарифы только с осени. Осенью традиционно низкий сезон, и тарифы обычно наоборот снижаются. Думаю, любые повышения будут плавно распределены на будущие периоды. Никаких резких повышений цен на авиабилеты в связи с изменением тарифной политики аэропорта не будет», - заключил эксперт.
Арбитражный суд Московской области 17 июня удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал государству активы ООО «ДМЕ холдинг», владельца группы операционных компаний аэропорта «Домодедово». Генпрокуратура потребовала признать недействительными (ничтожными) ряд совершенных с 2016 года сделок.
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