По его словам, резкого роста цен на авиабилеты в связи с повышением тарифов ожидать не стоит.

«Аэропортовая составляющая в стоимости авиабилетов достаточно значительная. По данным за прошлый год, в себестоимости авиаперевозки аэропортовые сборы составляют от 12 до 15%. Это практически вторая статья расходов авиакомпании. Однако говорить о том, что изменение тарифов прямо сейчас скажется на стоимости авиабилета, не приходится, потому что билеты на самолеты продаются заблаговременно. К примеру, тарифы поднимутся в июле, а билеты на июль уже давно проданы. На будущие продажи цены вырастут, но когда это будущее? Сейчас уже можно сказать, что основная часть билетов до конца лета выкуплена. Авиакомпании физически смогут изменить тарифы только с осени. Осенью традиционно низкий сезон, и тарифы обычно наоборот снижаются. Думаю, любые повышения будут плавно распределены на будущие периоды. Никаких резких повышений цен на авиабилеты в связи с изменением тарифной политики аэропорта не будет», - заключил эксперт.

Арбитражный суд Московской области 17 июня удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал государству активы ООО «ДМЕ холдинг», владельца группы операционных компаний аэропорта «Домодедово». Генпрокуратура потребовала признать недействительными (ничтожными) ряд совершенных с 2016 года сделок.

