СМИ: Депутаты партии Зеленского боятся голосовать по антикоррупционному закону
Около 70 депутатов правящей украинской партии «Слуга народа» выразили опасения в связи с голосованием по законопроекту президента Владимира Зеленского о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в украинском парламенте.
По данным издания, часть парламентариев опасается последующих проверок со стороны этих структур, особенно после того как ранее поддержала закон, ограничивший их независимость. Принятие этого документа вызвало широкий общественный резонанс и протесты по всей стране.
Некоторые депутаты, по данным FT, рассматривают возможность досрочного сложения полномочий, чтобы не участвовать в голосовании. Издание также отмечает, что голосование по инициативе Зеленского, назначенное на 31 июля, может быть отложено или перенесено на дату с ожидаемо низкой явкой, чтобы избежать принятия решения в полном составе.
Окончательное решение о судьбе законопроекта пока не принято. В парламенте сохраняется напряженность, вызванная страхом политического или юридического преследования, передает «Радиоточка НСН».
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