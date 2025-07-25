Замгендиректора «Газпром межрегионгаз Тамбов» арестован по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергея Аганова по делу о посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Аганову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток.

Бывший губернатор Тамбовской области арестован по делу о крупной взятке

Дело связано с расследованием в отношении бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова.

Ранее Басманный суд также санкционировал арест самого Егорова, подозреваемого в получении взятки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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