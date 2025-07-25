Замгендиректора «Газпром межрегионгаз Тамбов» арестован по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергея Аганова по делу о посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Аганову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток.