Замгендиректора «Газпром межрегионгаз Тамбов» арестован по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергея Аганова по делу о посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Аганову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток.
Дело связано с расследованием в отношении бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова.
Ранее Басманный суд также санкционировал арест самого Егорова, подозреваемого в получении взятки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru