В Киеве, Львове и Днепре прошли акции против закона о подчинении НАБУ
Жители Киева, Львова и Днепра вышли на улицы в знак протеста против нового закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), который был недавно подписан президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание «Страна».
По данным издания, в акциях приняли участие сотни человек. Во Львове собравшиеся скандировали «Ганьба» («Позор»), а в других городах демонстранты держали плакаты с критикой в адрес властей. На транспарантах были, в частности, надписи: «Власть — это народ, а вы — кнопки», «Стою за себя и за человека, который воюет», «Сколько армии еще держаться на морально-волевых». Некоторые участники принесли с собой флаги и символику воинских подразделений.
Как отмечает издание, в отличие от предыдущих протестов, основной акцент на этот раз сместился с политической повестки на военную: митингующие выражали недовольство положением дел в армии на фоне продолжающейся мобилизации. Сегодня Владимир Зеленский продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации до 5 ноября.
Подписанный 22 июля закон предусматривает усиление полномочий генерального прокурора в отношении антикоррупционных ведомств. В частности, он получает право контролировать дела НАБУ, давать детективам обязательные указания, а также менять подследственность расследований. Противники закона считают его шагом к политическому контролю над независимыми структурами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru