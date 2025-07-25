В Киеве, Львове и Днепре прошли акции против закона о подчинении НАБУ

Жители Киева, Львова и Днепра вышли на улицы в знак протеста против нового закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), который был недавно подписан президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание «Страна».

По данным издания, в акциях приняли участие сотни человек. Во Львове собравшиеся скандировали «Ганьба» («Позор»), а в других городах демонстранты держали плакаты с критикой в адрес властей. На транспарантах были, в частности, надписи: «Власть — это народ, а вы — кнопки», «Стою за себя и за человека, который воюет», «Сколько армии еще держаться на морально-волевых». Некоторые участники принесли с собой флаги и символику воинских подразделений.