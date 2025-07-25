Ученые допустили удар астероида о Луну и угрозу спутникам в 2032 году
Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году, что приведет к выбросу до 100 тысяч тонн лунной породы и создаст потенциальную угрозу для орбитальных спутников Земли и возможной лунной инфраструктуры. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследование ученых Корнеллского университета (США).
По оценке NASA, вероятность столкновения составляет 4,3%. Если это произойдет, удар станет крупнейшим за последние 5 тысяч лет, отмечают ученые. По словам руководителя исследовательской группы Пола Вигерта, даже фрагменты выброшенного материала размером в несколько десятков сантиметров могут представлять серьезную опасность для спутников и пилотируемых миссий.
Исследователи подчеркивают, что традиционные меры планетарной обороны сосредоточены вблизи Земли, однако в будущем защита может понадобиться и окололунному пространству. Вигерт добавил, что при столкновении может возникнуть кратковременная, но заметная вспышка, видимая с Земли невооруженным глазом, а на поверхности Луны останется кратер шириной около одного километра.
Астероид 2024 YR4 был обнаружен 27 декабря 2024 года чилийской обсерваторией ATLAS. Диаметр объекта, по предварительным данным, составляет около 70 метров, что в несколько раз превышает размеры Челябинского метеорита, упавшего на Урале в 2013 году. Тогда пострадали более 1,6 тысячи человек, однако жертв удалось избежать, передает «Радиоточка НСН».
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