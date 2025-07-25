Ученые допустили удар астероида о Луну и угрозу спутникам в 2032 году

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году, что приведет к выбросу до 100 тысяч тонн лунной породы и создаст потенциальную угрозу для орбитальных спутников Земли и возможной лунной инфраструктуры. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследование ученых Корнеллского университета (США).

По оценке NASA, вероятность столкновения составляет 4,3%. Если это произойдет, удар станет крупнейшим за последние 5 тысяч лет, отмечают ученые. По словам руководителя исследовательской группы Пола Вигерта, даже фрагменты выброшенного материала размером в несколько десятков сантиметров могут представлять серьезную опасность для спутников и пилотируемых миссий.