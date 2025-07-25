Двое погибших при крушении Ан-24 оказались гражданами Китая и Белоруссии
Среди жертв авиакатастрофы самолета Ан-24 в Амурской области оказались двое иностранных граждан — Китая и Белоруссии. Об этом сообщили в МИД РФ. Внешнеполитическое ведомство уточнило, что дипмиссии этих стран проинформированы о случившемся, им оказывается необходимая помощь.
По данным МИД, взаимодействие с белорусской и китайской сторонами осуществляется через Ситуационно-кризисный центр, территориальные департаменты и представительство министерства в Благовещенске, при участии МЧС, Росавиации и региональных властей.
Пассажирский самолет авиакомпании «Ангара» выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Утром он пропал с радаров, а позже его обломки были обнаружены в 15 км от Тынды. Радиус разброса фрагментов составил около одного гектара.
На борту находились 48 человек, включая шесть членов экипажа. Все они погибли. На месте крушения обнаружены поврежденные бортовые самописцы. Их планируется доставить в Москву для расшифровки и последующего анализа причин катастрофы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Шанинка» готовит студентов к возможному переводу в другие университеты
- Замгендиректора «Газпром межрегионгаз Тамбов» арестован по делу о взятке
- Двое погибших при крушении Ан-24 оказались гражданами Китая и Белоруссии
- СМИ: Депутаты партии Зеленского боятся голосовать по антикоррупционному закону
- Автомобилистам напомнили о правиле, о котором забыли даже в ГИБДД
- СК раскрыл дело «группы смерти», пострадали 20 детей по всей России
- Учителя не поверили, что студенты спасут школы от дефицита педагогов
- Бывший губернатор Тамбовской области арестован по делу о крупной взятке
- Трамп заявил о планах начать новое ядерное разоружение с Россией
- Дрон атаковал АЗС в Курской области, пострадали три человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru