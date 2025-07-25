Двое погибших при крушении Ан-24 оказались гражданами Китая и Белоруссии

Среди жертв авиакатастрофы самолета Ан-24 в Амурской области оказались двое иностранных граждан — Китая и Белоруссии. Об этом сообщили в МИД РФ. Внешнеполитическое ведомство уточнило, что дипмиссии этих стран проинформированы о случившемся, им оказывается необходимая помощь.

По данным МИД, взаимодействие с белорусской и китайской сторонами осуществляется через Ситуационно-кризисный центр, территориальные департаменты и представительство министерства в Благовещенске, при участии МЧС, Росавиации и региональных властей.

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Пассажирский самолет авиакомпании «Ангара» выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Утром он пропал с радаров, а позже его обломки были обнаружены в 15 км от Тынды. Радиус разброса фрагментов составил около одного гектара.

На борту находились 48 человек, включая шесть членов экипажа. Все они погибли. На месте крушения обнаружены поврежденные бортовые самописцы. Их планируется доставить в Москву для расшифровки и последующего анализа причин катастрофы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Росавиации
ТЕГИ:ИностранцыПогибшиеДальний ВостокАмурская ОбластьКрушение Самолета

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