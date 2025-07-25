Двое погибших при крушении Ан-24 оказались гражданами Китая и Белоруссии

Среди жертв авиакатастрофы самолета Ан-24 в Амурской области оказались двое иностранных граждан — Китая и Белоруссии. Об этом сообщили в МИД РФ. Внешнеполитическое ведомство уточнило, что дипмиссии этих стран проинформированы о случившемся, им оказывается необходимая помощь.

По данным МИД, взаимодействие с белорусской и китайской сторонами осуществляется через Ситуационно-кризисный центр, территориальные департаменты и представительство министерства в Благовещенске, при участии МЧС, Росавиации и региональных властей.