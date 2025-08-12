В авиаотрасли заступились за Turkish Airlines из-за задержек багажа
Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил НСН, что авиакомпания вынуждена заправлять больше топлива, так как в России регулярно происходит закрытие воздушного пространства.
Принятие закона, который ограничит иностранные авиакомпании, ни к чему не приведет, нарушения прав пассажиров происходят на фоне перестраховки компаний из-за закрытия воздушного пространства в России, заявил НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
В Общероссийском объединении пассажиров (ООП) предложили принять закон о сокращении числа рейсов зарубежных авиакомпаний за систематическое нарушение прав российских пассажиров, пишет «Коммерсант». Речь, прежде всего, о Turkish Airlines, которая с начала лета накапливает багаж пассажиров, не загружая его на борт и не отдавая его вовремя. Пантелеев такую идею не поддержал.
«Авиакомпания вынуждена так делать, так как в России регулярно происходит закрытие воздушного пространства. Авиакомпания заправляет самолеты максимальным объемом топлива, чтобы ожидать приземления в безопасном месте. Это создает некоторые сложности для пассажиров, но повышает вероятность того, что рейс будет выполнен в кратчайшие сроки. Сам перевозчик решает, какую тактику для себя избрать. Есть ряд авиакомпаний, которые выполняют полеты на широкофюзеляжных самолетах, у них таких проблем нет», - пояснил он.
Если права пассажира нарушены, можно требовать компенсации, суд в таком случае обычно встает на сторону пассажира, добавил он.
«Что касается принятия закона, который ограничил бы полеты иностранных компаний в Россию, это нецелесообразно. Это ни к чему не приведет, кроме дипломатического скандала. Если права пассажира нарушены, нужно требовать компенсации через суд, если компания не хочет выплачивать. Российские суды в таком случаев вполне вероятно примут позицию пассажира», - добавил собеседник НСН.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отметил, что сейчас в случаях с проблемами со здоровьем лучше сразу отказаться от перелетов из-за регулярных задержек рейсов.
