«Авиакомпания вынуждена так делать, так как в России регулярно происходит закрытие воздушного пространства. Авиакомпания заправляет самолеты максимальным объемом топлива, чтобы ожидать приземления в безопасном месте. Это создает некоторые сложности для пассажиров, но повышает вероятность того, что рейс будет выполнен в кратчайшие сроки. Сам перевозчик решает, какую тактику для себя избрать. Есть ряд авиакомпаний, которые выполняют полеты на широкофюзеляжных самолетах, у них таких проблем нет», - пояснил он.

Если права пассажира нарушены, можно требовать компенсации, суд в таком случае обычно встает на сторону пассажира, добавил он.

«Что касается принятия закона, который ограничил бы полеты иностранных компаний в Россию, это нецелесообразно. Это ни к чему не приведет, кроме дипломатического скандала. Если права пассажира нарушены, нужно требовать компенсации через суд, если компания не хочет выплачивать. Российские суды в таком случаев вполне вероятно примут позицию пассажира», - добавил собеседник НСН.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отметил, что сейчас в случаях с проблемами со здоровьем лучше сразу отказаться от перелетов из-за регулярных задержек рейсов.

