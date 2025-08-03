В ГД внесут проект о штрафах за нарушение правил по информированию пассажиров
В Госдуму РФ внесут законопроект о штрафах за нарушение установленных требований по информированию авиапассажиров, в том числе об отмене рейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета ГД по труду Ярослава Нилова.
Отмечается, что для должностных лиц взыскание составит 30 тысяч рублей, а для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 250 тысяч рублей.
По словам депутата, такая инициатива обусловлена тем, что в последнее время в российских аэропортах часто наблюдаются изменения в расписании рейсов по «объективным и субъективным причинам». Нилов добавил, что введение ограничений в работу авиахабов понятны, но пассажиров необходимо информировать должным образом.
«Законопроект направлен на отзыв в правительство РФ, после чего будем вносить его в Госдуму», - заключил политик.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отметил, что сейчас в случаях с проблемами со здоровьем лучше сразу отказаться от перелетов из-за регулярных задержек рейсов.
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