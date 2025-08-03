В ГД внесут проект о штрафах за нарушение правил по информированию пассажиров

По словам депутата, такая инициатива обусловлена тем, что в последнее время в российских аэропортах часто наблюдаются изменения в расписании рейсов по «объективным и субъективным причинам». Нилов добавил, что введение ограничений в работу авиахабов понятны, но пассажиров необходимо информировать должным образом.

«Законопроект направлен на отзыв в правительство РФ, после чего будем вносить его в Госдуму», - заключил политик.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отметил, что сейчас в случаях с проблемами со здоровьем лучше сразу отказаться от перелетов из-за регулярных задержек рейсов.