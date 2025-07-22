Онищенко дал советы, как «пережить» долгие задержки рейсов в аэропортах

Геннадий Онищенко заявил НСН, что в случаях с проблемами со здоровьем лучше сейчас отказаться от перелетов из-за регулярных задержек рейсов.

При поездке в другой климатический пояс важно учитывать его особенности, одеваться по погоде и брать с собой лекарства, сказал в пресс-центре НСН академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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«Нужно учитывать фактор задержки рейсов. Если у кого-то что-то со здоровьем, особенно у пожилых людей, возможно, стоит отказаться от поездок. Мы сейчас подходим к пику лета, но есть же еще август, в сентябре бархатный сезон. Сейчас все с детьми едут, ведь им скоро в школу. Перед поездкой лучше посоветоваться с врачом, взять с собой лекарства. Любой стресс обостряет болезни. Нужно также одеваться по сезону. Это все нужно соблюдать. Не нужно делать из этого трагедию, но быть готовым надо», - сказал собеседник НСН.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве заявило о контроле за соблюдением прав пассажиров в международном аэропорту «Внуково» в связи с массовыми задержками рейсов, произошедшими 20 и 21 июля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ЗдоровьеАэропортыГеннадий Онищенко

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