«Либо действительно эти комплектующие должны везтись из-за рубежа, либо их еще не произвели здесь в серийном количестве для того, чтобы ставить на конвейер. Возможно, при проектировании и начальном производстве «Искры» планировалось использовать иностранные комплектующие. Могли, конечно, произвести и здесь, в чем я немного сомневаюсь, учитывая их перечень. Поэтому, когда говорят сложности с логистикой, наверное, это из-за рубежа. Очевидно, что на внутреннем рынке это произвести непросто», - рассказал он.

При этом Хайцеэр напомнил, что на складах «АвтоВАЗа» скопились и другие автомобили, которые тоже необходимо распродать перед производством.

«Рано или поздно этот дефицит комплектующих будет восполнен, автомобили появятся, но через месяц или через год - сказать сложно. Еще стоит учитывать, что «АвтоВАЗ» перешел на четырехдневную рабочую неделю. К тому же прежде чем произвести что-то новое, неплохо было бы распродать старое, которого сделано немало и скопилось на складе в приличном количестве. Поэтому, что бы ни говорил «АвтоВАЗ», наверное, причины могут быть и такие, и какие-то еще, которые мы с вами не услышим», - подытожил он.

Ранее Хайцеэр заявил НСН, что цельнометаллический фургон от «АвтоВАЗа», который должен вскоре выйти на рынок под новым брендом SKM, призван заменить «ГАЗель» и УАЗ СГР «Буханку».

