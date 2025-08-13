«Распродать старое»: Почему производство Lada Iskra перенесли на следующий год
Весь объем комплектующих для Lada Iskra сложно произвести в России, к тому же «АвтоВАЗу» нужно распродать другие автомобили, заявил НСН Ян Хайцеэр.
Перенос производства автомобиля Lada Iskra на следующий год может быть связан с проблемами с логистикой иностранных комплектующих. Об этом НСН рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Стало известно, что производство автомобиля Lada Iskra отложено до весны 2026 года, хотя изначально планировалось его запустить ближе к концу 2025 года. При этом причины задержки остаются туманными: ходят слухи о сложностях с производственным процессом и о возможном недостатке комплектующих. Хайцеэр назвал факторы, которые могли повлиять на такой временной сдвиг.
«Либо действительно эти комплектующие должны везтись из-за рубежа, либо их еще не произвели здесь в серийном количестве для того, чтобы ставить на конвейер. Возможно, при проектировании и начальном производстве «Искры» планировалось использовать иностранные комплектующие. Могли, конечно, произвести и здесь, в чем я немного сомневаюсь, учитывая их перечень. Поэтому, когда говорят сложности с логистикой, наверное, это из-за рубежа. Очевидно, что на внутреннем рынке это произвести непросто», - рассказал он.
При этом Хайцеэр напомнил, что на складах «АвтоВАЗа» скопились и другие автомобили, которые тоже необходимо распродать перед производством.
«Рано или поздно этот дефицит комплектующих будет восполнен, автомобили появятся, но через месяц или через год - сказать сложно. Еще стоит учитывать, что «АвтоВАЗ» перешел на четырехдневную рабочую неделю. К тому же прежде чем произвести что-то новое, неплохо было бы распродать старое, которого сделано немало и скопилось на складе в приличном количестве. Поэтому, что бы ни говорил «АвтоВАЗ», наверное, причины могут быть и такие, и какие-то еще, которые мы с вами не услышим», - подытожил он.
Ранее Хайцеэр заявил НСН, что цельнометаллический фургон от «АвтоВАЗа», который должен вскоре выйти на рынок под новым брендом SKM, призван заменить «ГАЗель» и УАЗ СГР «Буханку».
