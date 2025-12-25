С 2026 года микрофинансовые организации и банки должны будут учитывать только официальный доход граждан при выдаче кредитов, при этом долговая нагрузка не может быть равна 50% и более от месячного дохода. Об этом НСН рассказал замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин.

До 15 млн россиян могут оказаться без доступа к легальному кредитованию с 1 января 2026 года. Так, с этой даты микрофинансовым организациям (МФО) будет запрещено использовать собственные модели оценки доходов заемщиков при выдаче займов на сумму до 50 000 рублей, пишут «Ведомости». Шикин объяснил, что изменится.

«Регулятор для всех участников финансового рынка, а это и банки, и МФО, синхронизируют единые правила - в финансовой сфере должны использоваться только официальные доходы граждан. То есть для оценки своих возможностей гражданин должен учитывать только те доходы, которые он может подтвердить. 15 миллионов граждан – это текущая активная база МФО. Конечно, это очень верхняя оценка, потому что многие из них имеют возможность подтвердить свои официальные доходы. Цифровой профиль гражданина аккумулирует сведения из государственных органов, в том числе о доходах граждан. И банки, и МФО должны будут использовать сведения из цифрового профиля для оценки дохода», - рассказал он.