Подтверждаем доходы: Кому откажут в выдаче кредита и ипотеки с 2026 года
Россияне с 2026 года должны будут ориентироваться только на доходы, которые они могут подтвердить, при взятии займа или кредита, заявил НСН Владимир Шикин.
С 2026 года микрофинансовые организации и банки должны будут учитывать только официальный доход граждан при выдаче кредитов, при этом долговая нагрузка не может быть равна 50% и более от месячного дохода. Об этом НСН рассказал замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин.
До 15 млн россиян могут оказаться без доступа к легальному кредитованию с 1 января 2026 года. Так, с этой даты микрофинансовым организациям (МФО) будет запрещено использовать собственные модели оценки доходов заемщиков при выдаче займов на сумму до 50 000 рублей, пишут «Ведомости». Шикин объяснил, что изменится.
«Регулятор для всех участников финансового рынка, а это и банки, и МФО, синхронизируют единые правила - в финансовой сфере должны использоваться только официальные доходы граждан. То есть для оценки своих возможностей гражданин должен учитывать только те доходы, которые он может подтвердить. 15 миллионов граждан – это текущая активная база МФО. Конечно, это очень верхняя оценка, потому что многие из них имеют возможность подтвердить свои официальные доходы. Цифровой профиль гражданина аккумулирует сведения из государственных органов, в том числе о доходах граждан. И банки, и МФО должны будут использовать сведения из цифрового профиля для оценки дохода», - рассказал он.
Шикин напомнил, как сейчас финансовые организации рассчитывают долговую нагрузку на клиента и подчеркнул, что в идеале она должна составлять не более 30% от ежемесячного дохода.
«Из кредитных историй банки и МФО получают размеры текущих платежей по обязательству и из цифрового профиля размер среднемесячного дохода. Делением одной суммы на другую получается показатель долговой нагрузки. Кредитование граждан с показателем долговой нагрузки более 50% практически невозможно, как и выдача ипотеки гражданину с таким показателем долговой нагрузки. При этом мы уже на протяжении многих лет рекомендуем заемщикам при принятии решения о получении ипотеки ориентироваться на долговую нагрузку не более 30%. Это и экономически, и морально тяжело нести нагрузку больше этой цифры на протяжении 10-15 лет», - отметил он.
Ранее арбитражный управляющий Феликс Амаров заявил НСН, что объем выдачи кредитных карт в России сократился из-за снижения экономической активности населения, вызванного геополитикой, роста процедур банкротств и высоких платежей по кредитам.
