Сборная России планирует провести два матча в июне с участниками ЧМ

Сборная России по футболу планирует в июне 2026 года провести два выездных матча с участниками финальной стадии чемпионата мира. Об этом рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов в беседе с ТАСС.

Генсек РФС не уточнил, какие это будут игры и где именно они пройдут.

«Планируется, что сборная... проведет два матча в марте в нашей стране, в июне - не в России с командами - участницами чемпионата мира в период их подготовки к финальной части турнира», - отметил Митрофанов.

По его словам, есть варианты с разными сборными.

Между тем российская национальная команда опустилась с 30-го на 33-е место в рейтинге ФИФА, пишет «Свободная пресса».

