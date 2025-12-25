«В современном мире внешность человека имеет большое значение, мы все социально активные. Конечно, мужчины тоже обращаются, в этом нет ничего странного. Количество инъекционных методик растет, мужчины интересуются больше всего коррекцией мимических морщин. У мужчин также бывают проблемы с кожей: сухость, например. Сезонный уход очень востребован, а в массе продуктов разобраться самостоятельно очень сложно. Поэтому консультации проводим для мужчин даже просто по уходу за кожей: шампуни, уход после бритья», - отметила она.

По ее словам, больше всего пользуются популярностью именно дерматологические процедуры.

«Рост спроса заметен больше по дерматологическим соображениям, мужчины стесняются, что у них красный нос, а это всего лишь расширенные капилляры. Косметологические процедуры тоже востребованы: против старения, маскировка возрастных изменений, уход за кожей. Мужчины стали грамотнее, обращаются с пигментацией и так далее, все стали бережнее к себе относиться, к своему здоровью. Что касается стрижек и барберов, сейчас продолжается тренд на ношение бороды, поэтому это все тоже пользуется повышенным спросом. Это творческий подход к своей внешности, это самое простое, с помощью чего можно повысить себе настроение», - заключила собеседница НСН.

При этом в целом у россиян поменялось отношение к корпоративам и Новому году, отсюда снижение спроса на дорогие бьюти-услуги: сегодня людям хочется выглядеть чисто и опрятно, но без люкса. Об этом НСН рассказал основатель и президент салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.

