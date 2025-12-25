Без морщин, но с бородой: Почему мужчины стали чаще прибегать к бьюти-услугам
Наталья Яковлева заявила НСН, что мужчины интересуются больше всего коррекцией мимических морщин и уходом за кожей.
Сегодня мужчины стали бережнее относиться к своему здоровью и внешнему виду, поэтому растет спрос на косметологические услуги, заявила НСН косметолог Наталья Яковлева.
В Москве мужчины стали чаще прибегать к бьюти-услугам. Спрос за год увеличился на 25–30%, пишет Агентство городских новостей «Москва». По их данным, у мужчин востребованы уход за лицом, массаж лица и специализированные услуги — барберинг, уход за бородой. По словам специалистов, также наблюдается рост интереса и к инъекционным методикам. Яковлева подтвердила такой тренд.
«В современном мире внешность человека имеет большое значение, мы все социально активные. Конечно, мужчины тоже обращаются, в этом нет ничего странного. Количество инъекционных методик растет, мужчины интересуются больше всего коррекцией мимических морщин. У мужчин также бывают проблемы с кожей: сухость, например. Сезонный уход очень востребован, а в массе продуктов разобраться самостоятельно очень сложно. Поэтому консультации проводим для мужчин даже просто по уходу за кожей: шампуни, уход после бритья», - отметила она.
По ее словам, больше всего пользуются популярностью именно дерматологические процедуры.
«Рост спроса заметен больше по дерматологическим соображениям, мужчины стесняются, что у них красный нос, а это всего лишь расширенные капилляры. Косметологические процедуры тоже востребованы: против старения, маскировка возрастных изменений, уход за кожей. Мужчины стали грамотнее, обращаются с пигментацией и так далее, все стали бережнее к себе относиться, к своему здоровью. Что касается стрижек и барберов, сейчас продолжается тренд на ношение бороды, поэтому это все тоже пользуется повышенным спросом. Это творческий подход к своей внешности, это самое простое, с помощью чего можно повысить себе настроение», - заключила собеседница НСН.
При этом в целом у россиян поменялось отношение к корпоративам и Новому году, отсюда снижение спроса на дорогие бьюти-услуги: сегодня людям хочется выглядеть чисто и опрятно, но без люкса. Об этом НСН рассказал основатель и президент салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Онищенко назвал отдых в Таиланде неполезным для организма
- Без морщин, но с бородой: Почему мужчины стали чаще прибегать к бьюти-услугам
- Сборная России планирует провести два матча в июне с участниками ЧМ
- Онищенко оценил необходимость отмены массовых мероприятий из-за гриппа
- Адвокат Лурье: Суд может незамедлительно выселить Долину из квартиры
- Онищенко предрек рост заболеваемости гриппом с середины января
- Путин внес изменения в состав госсовета РФ
- Онищенко заявил, что гонконгский грипп «не обходит» российскую вакцину
- Первый поезд в честь Жириновского отправился из Москвы в Адлер
- Постпред Украины при ООН пожаловался на успехи России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru