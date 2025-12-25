Адвокат Лурье: Суд может незамедлительно выселить Долину из квартиры

Суд может принять решение о незамедлительном выселении из квартиры в Москве певицы Ларисы Долиной. Об этом заявила адвокат покупательницы недвижимости Полины Лурье Светлана Свириденко в беседе с NEWS.ru.

В четверг Мосгорсуд рассмотрит вопрос о принудительном выселении Долиной из жилья.

«Итогом сегодняшнего суда мы ожидаем решение о прекращении права пользования Ларисы Долиной квартирой, снятия ее с регистрационного учета и выселения», - отметила Свириденко.

По ее словам, в этом случае определение суда вступит в силу сегодня же.

Ранее адвокат рассказала, что Долина хочет еще несколько месяцев пожить в проданной Лурье квартире, артистка якобы не успевает собрать свои вещи.

