Адвокат Лурье: Суд может незамедлительно выселить Долину из квартиры
Суд может принять решение о незамедлительном выселении из квартиры в Москве певицы Ларисы Долиной. Об этом заявила адвокат покупательницы недвижимости Полины Лурье Светлана Свириденко в беседе с NEWS.ru.
В четверг Мосгорсуд рассмотрит вопрос о принудительном выселении Долиной из жилья.
«Итогом сегодняшнего суда мы ожидаем решение о прекращении права пользования Ларисы Долиной квартирой, снятия ее с регистрационного учета и выселения», - отметила Свириденко.
По ее словам, в этом случае определение суда вступит в силу сегодня же.
Ранее адвокат рассказала, что Долина хочет еще несколько месяцев пожить в проданной Лурье квартире, артистка якобы не успевает собрать свои вещи.
