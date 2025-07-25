«АвтоВАЗ» уйдет в корпоративный отпуск до 17 августа

Компания «АвтоВАЗ» уйдет в корпоративный отпуск с 28 июля по 17 августа. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Отмечается, что во время отпуска будут проведены ремонт, обслуживание и модернизация технологического оборудования и оснастки.

Кроме того, в этот период запланированы работы по улучшению условий труда. Для сотрудников «АвтоВАЗа», которые продолжат работать во время отпуска, будут предусмотрены необходимые условия.

Ранее в компании сообщили о возможном переводе производственных площадок на четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября, пишет «Свободная пресса».

