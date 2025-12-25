Площадь пожара в порту Темрюка из-за БПЛА выросла до 4 тысяч «квадратов»
Площадь пожара в порту Темрюка возросла до 4 тысяч квадратных метров. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба Краснодарского края.
Ранее оперштаб сообщил, что в порту из-за атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Площадь возгорания составляла около 2 тысяч «квадратов».
«С утра к месту для помощи в ликвидации ЧП прибыл пожарный поезд. Всего задействовано 99 человек и 26 единиц техники», - отметили в ведомстве.
По данным оперштаба, в результате инцидента никто не пострадал. Попадания нефтепродуктов в воды Темрюкского залива не допущено.
