Посол Индии допустил скорое введение безвиза для российских туристов

Индия может вскоре запустить безвизовый режим для туристических групп из России. Об этом рассказал посол страны в РФ Винай Кумар в беседе с РИА Новости.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита российского лидера Владимира Путина заявил, что в ближайшее время две страны начнут путь к обеспечению 30-дневного безвиза для тургрупп.

Кумар напомнил, что Моди анонсировал меры для значительного роста туристических обменов.

«Отныне мы будем выдавать бесплатные визы для индивидуальных туристов и туристических групп. Это будет сделано на взаимной основе. Я думаю, будет больше контактов между людьми в ближайшие месяцы и годы», - рассказал дипломат.

Как отметил посол, ведутся приготовления, которые связаны с логистикой и изменениями в системе. Индия может запустить программу уже в этом месяце.

Между тем власти Таиланда приняли решение сохранить для россиян безвизовый режим на 60 дней.

