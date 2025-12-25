Посол Индии допустил скорое введение безвиза для российских туристов
Индия может вскоре запустить безвизовый режим для туристических групп из России. Об этом рассказал посол страны в РФ Винай Кумар в беседе с РИА Новости.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита российского лидера Владимира Путина заявил, что в ближайшее время две страны начнут путь к обеспечению 30-дневного безвиза для тургрупп.
Кумар напомнил, что Моди анонсировал меры для значительного роста туристических обменов.
«Отныне мы будем выдавать бесплатные визы для индивидуальных туристов и туристических групп. Это будет сделано на взаимной основе. Я думаю, будет больше контактов между людьми в ближайшие месяцы и годы», - рассказал дипломат.
Как отметил посол, ведутся приготовления, которые связаны с логистикой и изменениями в системе. Индия может запустить программу уже в этом месяце.
Между тем власти Таиланда приняли решение сохранить для россиян безвизовый режим на 60 дней.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова назвала фейком статью Bloomberg о якобы цели РФ изменить план по Украине
- Минздрав рассматривает проведение эксперимента с передвижными аптеками
- Площадь пожара в порту Темрюка из-за БПЛА выросла до 4 тысяч «квадратов»
- Некукольная доброта: Чего ждать от фильма «Чебурашка 2»
- Посол Индии допустил скорое введение безвиза для российских туристов
- Подтверждаем доходы: Кому откажут в выдаче кредита и ипотеки с 2026 года
- Армия России освободила Свято-Покровское в ДНР
- Онищенко назвал отдых в Таиланде вредным для организма
- Без морщин, но с бородой: Почему мужчины стали чаще прибегать к бьюти-услугам
- Сборная России планирует провести два матча в июне с участниками ЧМ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru