Россиянам объяснили, почему вода и товары в аэропортах дороже
Высокие цены на продукцию в аэропортах, в том числе на воду, не являются нарушением прав потребителей, так как от выручки зависит жизнедеятельность аэропорта, заявил НСН Олег Пантелеев.
Законодательство действительно не устанавливает порог цены на питьевую воду в аэропортах, однако из-за обилия предложения почти везде можно найти недорогую бутылку воды, к тому же в некоторых авиаузлах уже есть бесплатные кулеры с водой. Об этом в беседе с НСН рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Аэропорты должны обеспечить пассажиров бесплатной питьевой водой, заявил в кулуарах ПМЭФ-2025 глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, пишет ТАСС. Также он добавил, что ведомство направило соответствующие поручения в территориальные органы в 28 регионах, где расположены крупные аэропорты. Пантелеев отметил, что в ряде аэропортов уже есть кулеры и питьевые фонтаны.
«ФАС может повлиять в том случае, если будут обнаружены факты злоупотребления в доминирующем положении. Но, учитывая, что даже в небольших аэропортах зачастую есть несколько поставщиков той же самой воды, например, вендинговые аппараты, ларьки, то обязательно где-то в закуточке найдется вода по привлекательной цене. Кроме того, далеко не везде цены на воду за бутылочку 0,5 литра измеряются трехзначными числами. Тем не менее, законодательство не устанавливает никакой предельной цены на питьевую воду. Однако уже есть ряд аэропортов, где установлены питьевые фонтанчики или кулеры», - рассказал он.
Также Пантелеев объяснил, почему цены на различную продукцию в аэропортах гораздо выше, чем в продуктовых магазинах, кафе и торговых центрах.
«Завышенные цены, на мой взгляд, не нарушают права потребителей-клиентов аэропортов, хотя, конечно же, ситуация далеко не всегда приемлема. Это объясняется тем, что, с одной стороны, стоимость строительства аэровокзалов в связи с удорожанием строительных материалов и кредитов для строительства постоянно растет. С другой стороны, операторы аэропорта стараются не перекладывать все свои издержки на авиакомпании, а за счет продажи различных товаров на территории аэропорта балансировать свою экономику. Сами операторы аэропортов минимум в 90% случаев не являются продавцами чего-либо. Они заключают соглашение аренды со сторонними компаниями. Но, учитывая, что ставки за аренду в аэропортах выше, арендаторам приходится закладывать более высокие цены на продукцию», - отметил он.
При этом собеседник НСН указал на тот факт, что далеко не все аэропорты работают круглосуточно, однако им тоже необходимо выживать.
«Во многих регионах аэропорты принимают и отправляют рейсы далеко не круглосуточно. То есть существует волновой спрос. Это означает, что время, в течение которого потребители находятся в аэровокзале и могут совершать какие-то покупки, ограничено. Соответственно ту выручку, которая нужна для того, чтобы компенсировать все затраты, приходится увеличивать», - подытожил он.
Ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с НСН рассказал, что повышение тарифов в аэропорту «Домодедово» вряд ли связано с переходом активов компании государству, такое решение принимается заранее, но всегда влияет на стоимость авиабилетов.
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