Законодательство действительно не устанавливает порог цены на питьевую воду в аэропортах, однако из-за обилия предложения почти везде можно найти недорогую бутылку воды, к тому же в некоторых авиаузлах уже есть бесплатные кулеры с водой. Об этом в беседе с НСН рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Аэропорты должны обеспечить пассажиров бесплатной питьевой водой, заявил в кулуарах ПМЭФ-2025 глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, пишет ТАСС. Также он добавил, что ведомство направило соответствующие поручения в территориальные органы в 28 регионах, где расположены крупные аэропорты. Пантелеев отметил, что в ряде аэропортов уже есть кулеры и питьевые фонтаны.