Россия не может производить собственные самолеты в серийных масштабах, потому что у нас пока не хватает мощностей и технологий, заявил НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

Глава Минтранса Роман Старовойт в интервью «Известиям» заявил, что российские авиакомпании готовы уже сегодня анонсировать покупку и приобретение отечественных самолетов МС-21. По его словам, перевозчики готовы закупить 200 авиалайнеров. Герасимов подчеркнул, что компании ничего не купят, пока не увидят готовую продукцию.