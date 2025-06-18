Российским авиакомпаниям смогут построить 200 бортов МС-21 за 20 лет
В России невозможно произвести 200 самолетов за короткий срок из-за нехватки технических мощностей, заявил НСН Павел Герасимов.
Россия не может производить собственные самолеты в серийных масштабах, потому что у нас пока не хватает мощностей и технологий, заявил НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Глава Минтранса Роман Старовойт в интервью «Известиям» заявил, что российские авиакомпании готовы уже сегодня анонсировать покупку и приобретение отечественных самолетов МС-21. По его словам, перевозчики готовы закупить 200 авиалайнеров. Герасимов подчеркнул, что компании ничего не купят, пока не увидят готовую продукцию.
«Испытания с отечественными двигателями ПД-14 для МС-21 пока еще не состоялись, поэтому новый лайнер и не сертифицирован. Более того, в ближайшее время это невозможно, потому что наших двигателей еще нет — их не производят серийно. Говорить о том, что борт уже готов — преждевременно, хотя он и прошел все остальные тесты. Наши авиакомпании приобрели бы и больше 200 самолетов, если бы в реальности существовал хотя бы один, но ни производство, ни поставки не запланированы в ближайшее время», — сказал собеседник НСН.
По его словам, на строительство 200 авиалайнеров уйдет 15-20 лет.
«200 бортов — это больше, чем все "Суперджеты", которые были произведены российской авиапромышленностью за последние 20 лет. Это почти весь флот "Аэрофлота", в два раза больше, чем у S7 и в четыре, чем у "Победы". У нас на данный момент нет таких технических мощностей. За три года мы смогли собрать только один Tу-204, а в год мы можем производить два Ил-76. В лучшие времена это число могло доходить до 20. Даже если мобилизовать все возможности, то построить 200 бортов можно будет только за 15-20 лет. Авиакомпания просто не может себе позволить внести предоплату и ждать так долго, это невозможно в реальном секторе экономики», — заключил он.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявил НСН, что сегодня российские авиаперевозчики не могут закупать новые отечественные самолеты, поскольку их попросту нет — лайнеры МС-21 и SSJ New с отечественными двигателями пока не налетали нужное количество часов и ожидают сертификации.
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