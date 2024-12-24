Губернатор Камчатки назвал причины, по которым подорожала икра

Причина подорожания красной икры кроется в маленьком улове и возросшем ее потреблении, заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов в беседе с журналистом Александром Юнашевым. Видео с разговором опубликовано в Telegram-канале Юнашев.Live.

«Причина банальная – это малорезультативная путина. В этом году мы поймали 130 тысяч тонн - это в три с половиной раза меньше, чем в прошлом году. А употребление икры в целом по стране растет, и в основном вся икра сегодня идет на внутренний рынок. В связи с этим такой ценовой дисбаланс», - пояснил губернатор.

«Консервы не покупать!»: Нутрициолог рассказала, как выбрать полезную икру

Также он рассказал, что сам предпочитает нерку и покупает её по цене в 7–7,5 тысячи рублей за кг.

Ранее в Рыбном союзе допустили, что стоимость красной икры после Нового года упадет еще на 10%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:КамчаткаКрасная Икра

Горячие новости

Все новости

партнеры