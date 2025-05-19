Запрет на вывоз красной икры из регионов добычи назвали недопустимым
Ограничение объемов вывоза красной икры из тех регионов, где ее добывают, объяснимо, однако полный запрет не отвечает интересам ни продавцов, ни производителей, ни потребителей, сказал НСН Ярослав Викторов.
Полностью запрещать вывоз красной икры из регионов, в которых она добывается, нельзя, это негативно повлияет на ее продажу и производство. Об этом НСН заявил технолог, основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.
Транспортировку красной икры в личных целях следовало бы полностью запретить, заявил в инервью изданию «Известия» глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, говоря об итогах эксперимента по ограничению вывоза лососевой икры весом свыше 10 кг. Викторов назвал полный запрет на вывоз икры нецелесообразным.
«Не могу представить себе полный запрет. Если икра получена законным путем, маркирована системой “Честный знак” и есть в системе “Меркурий”, считаю такую меру абсолютно нецелесообразной. Это негативно скажется на продажах и производстве продукции. Современные хладоэлементы позволяют хранить икру в течение суток, за это время ее спокойно можно перевезти из Камчатки в Москву. Допускаю, что стоит ограничить именно количество, чтобы люди не набивали полный чемодан и не использовали ее потом для перепродажи. Но если речь идет о полкило икры, то в этом случае имеет место недопустимое нарушение прав», — сказал Викторов.
Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил, что все издержки, с которыми столкнутся рыбопромышленники, в конечном счете лягут на потребителей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп перед разговором с Путиным пообщался с Зеленским
- В России создадут национальный рейтинг юридических услуг
- Крашенинников: Вносить поправки в Конституцию РФ нет необходимости
- Бастрыкин: Убийства Дугиной и Татарского помог раскрыть ИИ
- Белоруссию на «Интервидении-2025» представит певица Анастасия Кравченко
- Стоимость обучения в вузах России может увеличиться на 20-30%
- Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ на высшем уровне
- Роскомнадзор не будет удалять «Игру Престолов» и «Гарри Поттера» за пропаганду чайлдфри
- Вэнс: США считают, что украинский мирный процесс зашел в тупик
- В Госдуме пообещали наказывать за отрицание геноцида советского народа во время ВОВ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru