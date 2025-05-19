Полностью запрещать вывоз красной икры из регионов, в которых она добывается, нельзя, это негативно повлияет на ее продажу и производство. Об этом НСН заявил технолог, основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.

Транспортировку красной икры в личных целях следовало бы полностью запретить, заявил в инервью изданию «Известия» глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, говоря об итогах эксперимента по ограничению вывоза лососевой икры весом свыше 10 кг. Викторов назвал полный запрет на вывоз икры нецелесообразным.