Россиян предупредили о возможном росте банковских комиссий

СОРМ предназначена для хранения пользовательского трафика в цифровых сервисах кредитных организаций. Это переписки, голосовые сообщения и прочий контент, передаваемый через приложения и сайты банкой. С требованием о введении системы до 2027 года выступила ФСБ РФ.

Валишвили отметила, что для клиентов данная инициатива серьёзных угроз не несёт, так как указанная информация не относится к банковской тайне. Однако внедрение СОРМ и хранение данных на сервере в течение трёх лет потребует доплнительных расходов, которые «лягут на потребителей».

«То есть можно ожидать роста комиссионных платежей за обслуживание счетов, интернет-банкинга и других услуг», — заключила эксперт.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил «Радиоточке НСН», что россиянам следует готовиться к «цифровой таможне» и «тотальному контролю».