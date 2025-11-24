Россиян предупредили о возможном росте банковских комиссий
Внедрение российскими банками системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) может привести к росту банковских комиссий. Об этом «Газете.Ru» заявила магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.
СОРМ предназначена для хранения пользовательского трафика в цифровых сервисах кредитных организаций. Это переписки, голосовые сообщения и прочий контент, передаваемый через приложения и сайты банкой. С требованием о введении системы до 2027 года выступила ФСБ РФ.
Валишвили отметила, что для клиентов данная инициатива серьёзных угроз не несёт, так как указанная информация не относится к банковской тайне. Однако внедрение СОРМ и хранение данных на сервере в течение трёх лет потребует доплнительных расходов, которые «лягут на потребителей».
«То есть можно ожидать роста комиссионных платежей за обслуживание счетов, интернет-банкинга и других услуг», — заключила эксперт.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил «Радиоточке НСН», что россиянам следует готовиться к «цифровой таможне» и «тотальному контролю».
