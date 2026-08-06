В отрасли оценили влияние нового реестра производства лекарств на фармрынок
Изменения в законе о лекарствах не коснется потребителей, так как затронет технические процессы отрасли, заявил НСН Николай Беспалов.
Введение электронного реестра стадий производства лекарств не должен повлиять на стоимость и доступность препаратов для потребителей, а для участников рынка он пойдет на пользу только при условии прозрачности критериев внесения в этот список, рассказал НСН директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
С декабря в России переведут в электронный формат подтверждение стадий производства лекарств. Президент Владимир Путин утвердил внесение изменений в закон «Об обращении лекарственных средств». В соответствии с нововведениями, документом о стадиях производства будет считаться запись в специальном реестре, который будет вести Минпромторг. Ведомство будет проводить экспертизу, принимать решения о внесении сведений или об отказе и вести единую базу. Эти сведения будут использоваться при предоставлении производителям мер господдержки и преференций в государственных закупках.
Беспалов рассказал, что изменения касаются внутренних технических процессов отрасли, и не должны сказаться ни на ценах, ни на сроках изготовления лекарств.
«На потребителя здесь влияние будет минимальным, если и будет. Это чисто технические процедуры, которые связаны не столько с процессами обращения лекарственных препаратов на розничном рынке, сколько с процессами закупок лекарственных препаратов за счет бюджетных средств. То есть это те препараты, которые предоставляются либо гражданам льготных категорий, либо применяются в лечебном процессе в больницах и так далее. То есть все то, что государство закупает для предоставления определенного объема госгарантий в сфере лекарственного обеспечения. И там действительно меняется технический момент. Так как это технический процесс, который меняет внутренние процедуры обращения препаратов на рынке, причем в достаточно небольшой степени, какого-то влияния на ценообразование здесь быть не должно», — пояснил собеседник НСН.
В то же время для отрасли внедрение реестра имеет большое значение, так как позволит активнее развиваться российскому фармацевтическому рынку. Главное, чтобы критерии попадания в него были прозрачными, добавил Беспалов.
«Единый реестр — это в любом случае удобно, более технологично и правильно с точки зрения организации рабочих процессов. Но сам по себе эффект от этих мер будет заметен участникам рынка только в том случае, если критерии попадания в этот реестр, критерии принятия решения об отнесении стадии производства будут понятны и прозрачны для всех участников рынка. Потому что сейчас больше всего разночтений находится именно на этом этапе. Очень многие компании имитируют производство и фармацевтического сырья, и готовых лекарственных препаратов, и в результате претендуют на получение преференций необоснованно, что, в том числе, тормозит развитие российского рынка и российской фармпромышленности. Если и говорить о каких-то системных изменениях, то они должны касаться именно критериев принятия решения о том, является ли этот препарат отечественным или нет», — сказал он.
Ранее Николай Беспалов объяснял НСН, что недружественные страны продолжают активно торговать с Россией фармакологическими препаратами, хотя оборот и стал заметно меньше, чем раньше.
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