С декабря в России переведут в электронный формат подтверждение стадий производства лекарств. Президент Владимир Путин утвердил внесение изменений в закон «Об обращении лекарственных средств». В соответствии с нововведениями, документом о стадиях производства будет считаться запись в специальном реестре, который будет вести Минпромторг. Ведомство будет проводить экспертизу, принимать решения о внесении сведений или об отказе и вести единую базу. Эти сведения будут использоваться при предоставлении производителям мер господдержки и преференций в государственных закупках.

Беспалов рассказал, что изменения касаются внутренних технических процессов отрасли, и не должны сказаться ни на ценах, ни на сроках изготовления лекарств.

«На потребителя здесь влияние будет минимальным, если и будет. Это чисто технические процедуры, которые связаны не столько с процессами обращения лекарственных препаратов на розничном рынке, сколько с процессами закупок лекарственных препаратов за счет бюджетных средств. То есть это те препараты, которые предоставляются либо гражданам льготных категорий, либо применяются в лечебном процессе в больницах и так далее. То есть все то, что государство закупает для предоставления определенного объема госгарантий в сфере лекарственного обеспечения. И там действительно меняется технический момент. Так как это технический процесс, который меняет внутренние процедуры обращения препаратов на рынке, причем в достаточно небольшой степени, какого-то влияния на ценообразование здесь быть не должно», — пояснил собеседник НСН.