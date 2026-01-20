Германия и Европа продолжают закупать лекарства у России, однако объемы несопоставимы с теми, которые были раньше, заявил директор компании DSM Group Сергей Шуляк в беседе с НСН.

Объем экспорта российских лекарств в страны Евросоюза за январь-ноябрь 2025 года превысил 30 миллионов евро, обновив максимум с 2020 года. Отгрузки российских лекарств в страны Евросоюза за 11 месяцев 2025 года выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата. Шуляк назвал эти показатели незначительными.