Недружественные страны? Кто покупает и продает лекарства россиянам
Фармакологические компании до сих сохраняют связи с Европой, заявил НСН Николай Беспалов, однако объем продаж слишком незначителен, подчеркнул Сергей Шуляк.
Германия и Европа продолжают закупать лекарства у России, однако объемы несопоставимы с теми, которые были раньше, заявил директор компании DSM Group Сергей Шуляк в беседе с НСН.
Объем экспорта российских лекарств в страны Евросоюза за январь-ноябрь 2025 года превысил 30 миллионов евро, обновив максимум с 2020 года. Отгрузки российских лекарств в страны Евросоюза за 11 месяцев 2025 года выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата. Шуляк назвал эти показатели незначительными.
«Конечно, речь идет не об инновационных, а о препаратах-дженериках, которые являются аналогом оригинальных. Раньше Европа закупала у нас антибиотики и прочие лекарства для того, чтобы их поставлять по гуманитарным целям в Африку. А сейчас даже 30 миллионов евро — мизерная сумма. Она обеспечивалась за счет “Нижфарм”, через который продолжает вести закупки даже недружественная Германия. Мы в свою очередь, сами активно закупаем у европейцев, но уже скоро Индия может выйти на первое место», — указал он.
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов добавил в разговоре с НСН, с кем именно активно торгуют российские фармацевты.
«К сожалению, информация об экспортных поставках официально закрыта. Мы можем только догадываться о том, что вывозится за рубеж. Германия — это один из ключевых торгово-экономических партнеров нашей страны. Она является производственным хабом на территории Европы, который обеспечивает потребности нашей страны. Там достаточно обширная мембрана закупок, в том числе есть препараты, которые уже имеют достаточно большое количество аналогов, но они пользуются спросом на территории нашей страны, потребители обращаются к этим продуктам, соответственно, ведутся закупки. Некоторых лекарств у нас нет — отдельные препараты для лечения онкологии. Среди крупных поставщиков можно еще выделить Казахстан, Францию и Швейцарию», — подчеркнул он.
Ранее Беспалов объяснил НСН, как указ президента США Дональда Трампа о снижении цен на лекарства до 80% отразится на России.
