Родителям объяснили, почему важно знать круг общения детей
Родители должны объяснить детям, что в случае угроз, шантажа или непристойных предложений в интернете надо прекратить общение, сообщить взрослым и ни в коем случае не удалять переписку, сказала НСН Нина Маньковская.
Родители обязательно должны знать круг общения ребенка и личным примером приучить его предупреждать, куда он идет и с кем, — в этом случае при необходимости можно будет быстрее начать поиски. Об этом в пресс-центре НСН заявила инструктор по безопасности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Нина Маньковская.
«Родителям обязательно нужно знать круг общения ребенка. У нас не сформирована культура безопасности в обществе и не закладываются с детства алгоритмы безопасного поведения. Если ребенок с детства видит, что папа выходит с работы, звонит маме и говорит, что через полчаса будет дома, а мама предупреждает, что в субботу идет с подругами в кафе и вернется в определенное время, он видит в этом не гиперконтроль, а заботу друг о друге, понимает, что это нормально — предупреждать, куда и с кем ты идешь и когда вернешься. Если ребенок не вернулся, когда обещал, его вовремя начнут искать. Это нужно закладывать с самого детства и обязательно интересоваться ребенком: в подростковом возрасте ему особенно важно понимать, что дом — это безопасное место, там не сделают хуже, там поддержат, посоветуют и дадут правильные рекомендации. Тогда можно будет вовремя узнать, что что-то произошло, отреагировать на изменения в поведении ребенка, в его круге общения», — сказала Маньковская.
По ее словам, родители должны объяснить ребенку правила безопасного поведения в интернете.
«По закону дети в соцсетях могут сидеть с 14 лет, но в реальной жизни все совсем не так. Если родители только запрещают, это приводит к одному: родители просто не знают, что происходит. Бывает, что родители говорят, что ребенка нет в соцсетях, а мы видим, что у него там восемь страниц, с которых ребенок под разными аватарами ведет переписки с разными людьми, одна из этих переписок приводит к уходу из дома. Ребенку никто не объяснил, какие есть опасности в Сети, ему там интересно, он туда пойдет. Если вы объяснили, какие могут быть опасности, вы этот уровень немного снизили. Ребенок проявляет интерес к соцсетям — заведите вместе с ним первую страницу, какое-то время вы сможете контролировать круг его общения. Всегда проверяйте, может ли ребенок вам сказать, что это за человек: одноклассник или соседка», — добавила собеседница НСН.
Также ребенок должен понимать, что делать в случае шантажа или угроз в переписке, указала Маньковская.
«Нужно понять, знает ли ваш ребенок, что делать, если есть навязчивое общение, угрозы ему или семье, шантаж. Ребенку совершенно не очевидно, что представители спецслужб не будут с ним связываться и говорить, что им нужна его помощь. Если вы ребенку об этом не сказали, то такой звонок он воспримет как реальность и будет пытаться помочь. Таких случаев происходит очень много. Видите в ленте, как мошенники обманывают людей при помощи соцсетей, — расскажите об этом детям. Если есть навязчивое общение, если есть непристойные предложения, ребенок должен, во-первых, перестать переписываться с этим человеком и заблокировать его, во-вторых, обязательно рассказать родителям, которые инициируют подачу заявления в полицию, в-третьих, не удалять переписки, не уничтожать доказательную базу», — подчеркнула она.
Ранее Маньковская заявила, что чаще всего пропадают дети старше 10 лет, поскольку в этом возрасте к тем, кто потерялся, добавляются те, кто сам решил уйти из дома.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Школьники из России стали чемпионами Международной олимпиады по ИИ
- «Даже Маск не смог!»: Почему Трампу не страшна «третья партия» Такера Карлсона
- Психолог объяснила скрытый смысл выбора цвета автомобиля
- «Склонить к сожительству»: Кто стоит за попытками ограничить работу таксистов-«зазывал»
- Психолог назвала главные признаки скрытой депрессии
- Сенат США одобрил масштабное ужесточение санкций против России
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии