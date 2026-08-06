Родители обязательно должны знать круг общения ребенка и личным примером приучить его предупреждать, куда он идет и с кем, — в этом случае при необходимости можно будет быстрее начать поиски. Об этом в пресс-центре НСН заявила инструктор по безопасности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Нина Маньковская.

«Родителям обязательно нужно знать круг общения ребенка. У нас не сформирована культура безопасности в обществе и не закладываются с детства алгоритмы безопасного поведения. Если ребенок с детства видит, что папа выходит с работы, звонит маме и говорит, что через полчаса будет дома, а мама предупреждает, что в субботу идет с подругами в кафе и вернется в определенное время, он видит в этом не гиперконтроль, а заботу друг о друге, понимает, что это нормально — предупреждать, куда и с кем ты идешь и когда вернешься. Если ребенок не вернулся, когда обещал, его вовремя начнут искать. Это нужно закладывать с самого детства и обязательно интересоваться ребенком: в подростковом возрасте ему особенно важно понимать, что дом — это безопасное место, там не сделают хуже, там поддержат, посоветуют и дадут правильные рекомендации. Тогда можно будет вовремя узнать, что что-то произошло, отреагировать на изменения в поведении ребенка, в его круге общения», — сказала Маньковская.

По ее словам, родители должны объяснить ребенку правила безопасного поведения в интернете.