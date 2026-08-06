Главный тренер сборной России Валерий Карпин в шестой раз стал отцом

«Поздравляем главного тренера сборной и его супругу Дарью, желаем здоровья маме и ребёнку!» — говорится в сообщении.

Как пишет RT, Карпин стал отцом в шестой раз. У специалиста две дочки от первого брака, и две, которые ему родила Дарья. Также он признал дочь Веронику, которая родилась в 1990-х годах в отношениях с Владой Беловой.

Ранее американская актриса и модель Кэмерон Диас стала мамой в третий раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

