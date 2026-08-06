По данным Росстата производство кваса в январе-июне снизилось на 11%, пишет «Коммерсант». При этом, согласно оценке Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки»), с апреля 2025 года по конец марта 2026 года натуральные продажи в «категории упали на 19% к предыдущим 12 месяцам. Владимиров допустил, что к падению продаж привел рост цен.

«Обычно у снижения продаж две причины: погода и цена. Погода у нас отличная – в Москве на МКАД 30 градусов тепла. Соответственно дело в цене. С 1 января 2025 года государство обложило квас акцизом. Акциз во всем мире – плата за вред. Им облагается алкоголь, табак и другие вещи. Соответственно государство считает, что квас пить вредно. Квас – наш исконно русский напиток. Для меня большая загадка, почему Российская Федерация посчитала его вредным напитком и стала облагать его акцизом. Соответственно, задача выполнена, продажи кваса снижены», - сказал он.