В чем вредность? Производители объяснили обвал продаж кваса
Поскольку квас сезонный продукт, ждать роста продаж до конца года уже не стоит, сказал НСН Руслан Владимиров.
Введение акциза на квас привело к росту цен, что отразилось и на спросе, заявил в беседе с НСН директор ООО КФ «Вятич» Руслан Владимиров.
По данным Росстата производство кваса в январе-июне снизилось на 11%, пишет «Коммерсант». При этом, согласно оценке Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки»), с апреля 2025 года по конец марта 2026 года натуральные продажи в «категории упали на 19% к предыдущим 12 месяцам. Владимиров допустил, что к падению продаж привел рост цен.
«Обычно у снижения продаж две причины: погода и цена. Погода у нас отличная – в Москве на МКАД 30 градусов тепла. Соответственно дело в цене. С 1 января 2025 года государство обложило квас акцизом. Акциз во всем мире – плата за вред. Им облагается алкоголь, табак и другие вещи. Соответственно государство считает, что квас пить вредно. Квас – наш исконно русский напиток. Для меня большая загадка, почему Российская Федерация посчитала его вредным напитком и стала облагать его акцизом. Соответственно, задача выполнена, продажи кваса снижены», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, до конца года статистика продаж заметно не изменится.
«Квас – ультрасезонный продукт. Он продается летом, пик продаж приходится на май – июль. Сейчас август. Несмотря на то, что он аномально жаркий, продажи все равно снижаются. Вне зависимости от погоды сезон закончен. То, что осталось еще пять месяцев года, никак не повлияет на общую годовую статистику», - объяснил Владимиров.
Ранее президент Национального союза производителей пивоваренного ячменя, солода, хмеля и пиво- безалкогольной продукции Александр Мордовин сообщил НСН, что квас важно хранить в соответствии с указанными производителем условиями. В противном случае напиток может забродить, что приведет к росте доли спирта.
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