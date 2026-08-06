«Если пропал ребенок, ничего ждать не надо. Прошел час, вы не можете с ним связаться, вы позвонили его друзьям, не нашли — сразу же обращаетесь в полицию. Принять заявление у вас обязаны в любом отделении, независимо от даты пропажи лица и вашей степени родства. Даже те, кто не является родственником, могут подать заявление в полицию. Добровольцы имеют право принимать участие в поиске только при наличии заявления в правоохранительные органы. Поэтому алгоритм всегда такой: сначала подаете заявление, потом обращаетесь в поисковые отряды. Утаивать и искажать информацию нельзя. Никакого “правила трех суток” не существует — это огромный миф, который в сознании россиян очень плотно сидит с советских времен. Затягивая обращение в полицию и к поисковикам, вы лишаете своего ребенка шанса на спасение», — сказала Маньковская.

Ранее Маньковская заявила, что за семь месяцев 2026 года пропали больше 7000 детей, 80 из них спасти не удалось, причем больше всего работы у поисковых отрядов во время каникул.

