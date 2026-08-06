В числе подкаблучников оказываются и сильные мужчины, и «перевертыши-манипуляторы», объяснила в интервью НСН сексолог Юлия Варра, назвав при этом признаки настоящего абьюза.

6 августа отмечается необычный шуточный праздник - Международный день подкаблучника, идея которого родилась в начале 2000-х годов в соцсетях. Варра объяснила, что сегодня скрывается за этим определением.