«Перевертыши и идеал»: Подкаблучникам указали грань между шуткой и абьюзом
Подкаблучниками сознательно становятся волевые и уверенные мужчины, при этом страх и желание убежать от партнера указывают на абьюз, сказала в эфире НСН Юлия Варра.
В числе подкаблучников оказываются и сильные мужчины, и «перевертыши-манипуляторы», объяснила в интервью НСН сексолог Юлия Варра, назвав при этом признаки настоящего абьюза.
6 августа отмечается необычный шуточный праздник - Международный день подкаблучника, идея которого родилась в начале 2000-х годов в соцсетях. Варра объяснила, что сегодня скрывается за этим определением.
«Если женщина проявляет лидерство, а мужчина с удовольствием ей уступает по всяким мелочам, то здесь слово подкаблучник надо воспринимать с юмором, и сегодня все могут спокойно выпить за День подкаблучника. Женщина не перестает уважать мужчину, если он ее слушается. Как правило, решать в семье мелкие бытовые проблемы позволяют женщинам мужчины, которые уверены в себе и спокойно это воспринимают. Если мужчина слабый, в себе не уверен, действительно боится свою женщину и делает все, что она скажет, то у него растет тревожность - здесь надо обращаться к психологу. Самый лучший подкаблучник - который идет на это сознательно. При этом есть и жесткие манипуляторы, лже-подкаблучники, которые на что-то простое соглашаются, а на самом деле держат жесткий контроль в семье. Это подкаблучники-перевертыши», - объяснила эксперт.
Она также объяснила, как определить, что ты имеешь дело с абьюзом.
«В семье обязательно кто-то лидирует, нет такого, что равны оба. В случае равенства их не притягивает к друг другу. Если к психологу приходит пара с мужским лидерством, он говорит: «я главный», а она подтверждает. Если пара с женским лидерством, при вопросе о том, кто главный, они смотрят друг на друга и отвечают: «у нас паритет, равны оба». Реальный абьюз – это все-таки доминация, мордобой или моральные оскорбления. В таких отношениях один из партнеров чувствует себя тяжело, страшно, нервно, зависимо, боится чего-то, есть желание убежать. Если вы, когда партнер куда-то уходит, вдруг расслабляетесь и чувствуете себя спокойно, а в его присутствии нет - это сигнал. В целом же мужчинам не надо бежать от женщин, которые выстраивают отношения в семье, когда они главные. Если женщина нравится, и она что-то от вас хочет, лучше послушайтесь», - мягко посоветовала собеседница НСН.
Юлия Варра ранее объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему почти половина россиян спокойно относится к жизни без секса.
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