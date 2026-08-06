По его словам, когда такие контакты осуществлялись в конце 2025 года в Стамбуле, то «Украина в одностороннем порядке вышла из этих дискуссий».

«Покинув стамбульский формат и никаким образом свои действия не пояснив... вброс на тему каких-то новых контактов комментировать, наверное, было бы бессмысленно», - заключил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на недоговороспособность президента Украины Владимира Зеленского из-за налётов украинских дронов на суда в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

