В МИД РФ заявили об отсутствии предложений от Киева о возобновлении дипконтактов
Москва не получала от украинской стороны каких-либо предложений по возобновлению дипломатических контактов в контексте процесса урегулирования конфликта. Как сообщает RT, об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
По его словам, когда такие контакты осуществлялись в конце 2025 года в Стамбуле, то «Украина в одностороннем порядке вышла из этих дискуссий».
«Покинув стамбульский формат и никаким образом свои действия не пояснив... вброс на тему каких-то новых контактов комментировать, наверное, было бы бессмысленно», - заключил дипломат.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на недоговороспособность президента Украины Владимира Зеленского из-за налётов украинских дронов на суда в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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