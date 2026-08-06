«Людоеды в Roblox»: Чем опасны скрытые чаты в игровых платформах
Сегодня игровыми платформами пользуются дети от пяти лет, важно объяснить им, какие опасности могут таить в себе местные скрытые чаты, сказала НСН Ольга Ярославская.
Сегодня есть множество игровых платформ с опасными внутренними соцсетями, которые невозможно контролировать. Об этом в пресс-центре НСН заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
«У нас есть масса игровых платформ, которые имеют внутреннюю социальную сеть. Напомню недавний скандал, который был с платфоромой Roblox. Ее закрывали абсолютно справедливо, потому что там в закрытых соцсетях творились ужасные вещи — от педофилии до зацепинга, там были даже обучающие ролики на эту тему, что и как надо делать. Эти ролики создавали взрослые люди, которых нашли и посадили. По сути это людоеды, которым нужна детская кровь. Ребят ловят на донаты, кому-то раздают мечи, кому-то — шарики. Причем я знаю, что в Roblox сидят дети с пяти лет. Родителям нравится, что там есть такая функция, что ребенок может написать свою программу, считают их юными гениями-программистами. Может, это и хорошо, но надо понимать, готов ли этот юный гений противостоять тем рискам, которые там есть. Если соцсети еще как-то можно контролировать, то такие закрытые платформы не получится никак», — сказала она.
Ранее инструктор по безопасности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Нина Маньковская заявила, что родители обязательно должны знать круг общения ребенка и личным примером приучить его предупреждать, куда он идет и с кем, — в этом случае при необходимости можно будет быстрее начать поиски.
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