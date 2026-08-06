Минэкономразвития проработает меры поддержки пострадавшего от атак ВСУ бизнеса
Власти прорабатывают меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады Wildberries. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Он отметил, что к данной работе, кроме его ведомства, привлечены также Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и Центробанк.
«Первоочередная задача - оперативное возобновление и обеспечение стабильной работы партнёров платформы, поставок товаров потребителям, помощь поставщикам», - указал министр.
Ранее после атаки беспилотников получил повреждения логистический комплекс компании Wildberries в Тверской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии
- Виноват Трамп? Почему Netflix прикрыл американский спин-офф «Игры в кальмара»
- СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ
- Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России
- На границе Украины с Польшей начался коллапс из-за простоя портов в Одессе
- СМИ: БПЛА атаковал сухогруз Турции у берегов Новороссийска
- Гражданка России погибла на горнолыжном курорте во Франции
- «Веселый молочник» Уолкер сообщил о возможном выдворении из России
- «Четыре жизни»: Лунгин рассказал о секретах нового фильма о Мамонове