Минэкономразвития проработает меры поддержки пострадавшего от атак ВСУ бизнеса

Власти прорабатывают меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады Wildberries. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Склад Wildberries под Самарой полностью выгорел после атаки беспилотников

Он отметил, что к данной работе, кроме его ведомства, привлечены также Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и Центробанк.

«Первоочередная задача - оперативное возобновление и обеспечение стабильной работы партнёров платформы, поставок товаров потребителям, помощь поставщикам», - указал министр.

Ранее после атаки беспилотников получил повреждения логистический комплекс компании Wildberries в Тверской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:БизнесГосподдержкаМинэкономразвитиямаркетплейс

Горячие новости

Все новости

партнеры