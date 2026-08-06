Российские гимнастки выступят на ЧМ-2026 в Германии без флага и гимна

Пресс-секретарь Германского гимнастического союза Торстен Хартман заявил, что представительницы РФ и Белоруссии будут участвовать в турнире в качестве нейтральных спортсменов. Данный статус был согласован с Международной федерацией гимнастики (World Gymnastics).

«На церемонии награждения будет вывешен флаг Международной федерации... World Gymnastics уведомила об этом обе страны», - отметил он.

Ранее Всемирная федерация армрестлинга (WAF) сняла все ограничения с российских спортсменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

