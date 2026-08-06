Российские гимнастки выступят на ЧМ-2026 в Германии без флага и гимна
Российские гимнастки выступят на чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдёт в Германии 12-17 августа, без флага и гимна. Об этом сообщает RT.
Пресс-секретарь Германского гимнастического союза Торстен Хартман заявил, что представительницы РФ и Белоруссии будут участвовать в турнире в качестве нейтральных спортсменов. Данный статус был согласован с Международной федерацией гимнастики (World Gymnastics).
«На церемонии награждения будет вывешен флаг Международной федерации... World Gymnastics уведомила об этом обе страны», - отметил он.
Ранее Всемирная федерация армрестлинга (WAF) сняла все ограничения с российских спортсменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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