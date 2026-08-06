Российские гимнастки выступят на ЧМ-2026 в Германии без флага и гимна

Российские гимнастки выступят на чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдёт в Германии 12-17 августа, без флага и гимна. Об этом сообщает RT.

Российских многоборцев допустили к междунароным соревнованиям с флагом и гимном

Пресс-секретарь Германского гимнастического союза Торстен Хартман заявил, что представительницы РФ и Белоруссии будут участвовать в турнире в качестве нейтральных спортсменов. Данный статус был согласован с Международной федерацией гимнастики (World Gymnastics).

«На церемонии награждения будет вывешен флаг Международной федерации... World Gymnastics уведомила об этом обе страны», - отметил он.

Ранее Всемирная федерация армрестлинга (WAF) сняла все ограничения с российских спортсменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Гимн РоссииФлаг РоссииЧемпионат МираХудожественная Гимнастика

Горячие новости

Все новости

партнеры