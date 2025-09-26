Евгений Петросян отреагировал на смерть Тиграна Кеосаяна

Российский сатирик Евгений Петросян назвал новость о смерти режиссера Тиграна Кеосаяна тяжелой утратой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Петросян отметил, что их встречи всегда проходили в атмосфере юмора и хорошего настроения, однако теперь все произошло «наоборот», и трагедия глубоко его задела, отмечает RT.

Тигран Кеосаян в конце 2024 года был госпитализирован и после клинической смерти впал в кому, из которой не вышел.

Его состояние поддерживалось аппаратами, врачи отмечали, что медицинские возможности исчерпаны, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Екатерина Лызлова
