Евгений Петросян отреагировал на смерть Тиграна Кеосаяна
Российский сатирик Евгений Петросян назвал новость о смерти режиссера Тиграна Кеосаяна тяжелой утратой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Петросян отметил, что их встречи всегда проходили в атмосфере юмора и хорошего настроения, однако теперь все произошло «наоборот», и трагедия глубоко его задела, отмечает RT.
Тигран Кеосаян в конце 2024 года был госпитализирован и после клинической смерти впал в кому, из которой не вышел.
Его состояние поддерживалось аппаратами, врачи отмечали, что медицинские возможности исчерпаны, передает «Радиоточка НСН».
