Евгений Петросян отреагировал на смерть Тиграна Кеосаяна

Российский сатирик Евгений Петросян назвал новость о смерти режиссера Тиграна Кеосаяна тяжелой утратой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Петросян отметил, что их встречи всегда проходили в атмосфере юмора и хорошего настроения, однако теперь все произошло «наоборот», и трагедия глубоко его задела, отмечает RT.