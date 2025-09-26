Суд арестовал мужчину, чья посылка взорвалась в петербургском почтовом отделении

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу Газинура Шамсиева, обвиняемого в организации теракта. По данным следствия, вечером в среду он сдал в почтовое отделение на проспекте Обуховской Обороны посылку с взрывчатым веществом, которая вскоре сдетонировала.

В результате происшествия в отделении произошел хлопок и задымление, были эвакуированы десять человек. Пострадавших нет, отмечает RT.

В почтовом отделении Петербурга взорвалась посылка

Согласно материалам дела, в посылке находился желтый полимерный тубус с неустановленным взрывчатым веществом. Следствие считает, что обвиняемый действовал умышленно, пытаясь дестабилизировать работу органов власти и почтового оператора.

Суд постановил оставить Шамсиева под арестом до 24 ноября. Сам он возражал против этой меры пресечения и просил об альтернативном варианте, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ВзрывПочтаСанкт-ПетербургАрестСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры