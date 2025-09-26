Суд арестовал мужчину, чья посылка взорвалась в петербургском почтовом отделении

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу Газинура Шамсиева, обвиняемого в организации теракта. По данным следствия, вечером в среду он сдал в почтовое отделение на проспекте Обуховской Обороны посылку с взрывчатым веществом, которая вскоре сдетонировала.

В результате происшествия в отделении произошел хлопок и задымление, были эвакуированы десять человек. Пострадавших нет, отмечает RT.