Суд арестовал мужчину, чья посылка взорвалась в петербургском почтовом отделении
Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу Газинура Шамсиева, обвиняемого в организации теракта. По данным следствия, вечером в среду он сдал в почтовое отделение на проспекте Обуховской Обороны посылку с взрывчатым веществом, которая вскоре сдетонировала.
В результате происшествия в отделении произошел хлопок и задымление, были эвакуированы десять человек. Пострадавших нет, отмечает RT.
Согласно материалам дела, в посылке находился желтый полимерный тубус с неустановленным взрывчатым веществом. Следствие считает, что обвиняемый действовал умышленно, пытаясь дестабилизировать работу органов власти и почтового оператора.
Суд постановил оставить Шамсиева под арестом до 24 ноября. Сам он возражал против этой меры пресечения и просил об альтернативном варианте, передает «Радиоточка НСН».
