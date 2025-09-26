В России заявили о нелогичности слов Каллас о роли США в украинском кризисе
Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с aif.ru назвал нелогичными слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что Дональд Трамп обязан нести ответственность за прекращение боевых действий на Украине.
По его словам, европейские политики перекладывают вину на США, Россию или Киев, уходя от собственной ответственности.
Ранее Каллас в беседе с журналистами Politico на полях Генассамблеи ООН заявила, что Европа не способна единолично поддерживать Киев и зависит от помощи США. По ее словам, Трамп, обещая прекратить боевые действия, не может возложить всю нагрузку на Евросоюз.
Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что Америка как ведущий член НАТО должна участвовать во всех инициативах альянса. Она также выразила мнение, что Вашингтон способен оказать давление на Венгрию и Словакию, чтобы те отказались от российских энергоносителей, передает «Радиоточка НСН».
