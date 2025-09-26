Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с aif.ru назвал нелогичными слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что Дональд Трамп обязан нести ответственность за прекращение боевых действий на Украине.

По его словам, европейские политики перекладывают вину на США, Россию или Киев, уходя от собственной ответственности.